曝三星 Galaxy Z Flip5 将搭载 3.4 英寸副显示屏，内屏新铰链设计隐藏折痕

IT之家 12 月 2 日消息，三星新款 Galaxy Z Flip5 折叠屏手机开始曝光，可能会纠正前辈 Z Flip4 仍然存在的两个主要问题。

三星 Galaxy Z Flip4

DSCC 分析师 Ross Young 表示，三星 Galaxy Z Flip5 将搭载更大的副显示屏，大约是 3.3 英寸到 3.4 英寸，目前的 Flip4 拥有 1.9 英寸副屏幕。

根据 Ross Young 的说法，三星 Galaxy Z Flip5 内部屏幕也将得到升级，带来更轻的折痕。具体而言，据说三星 Galaxy Z Flip5 将采用新的铰链设计，这将“减少缝隙的可见度”。目前还不清楚它是否真的会减少折痕的感觉。

IT之家获悉，三星在今年 8 月底才发布了 Galaxy Z Flip4，这款设备似乎正在成为迄今为止最成功的折叠屏手机。

报告称，三星 2023 年目标是出货 2600 万部折叠屏 Galaxy 手机，用更大的副屏幕和更好的铰链升级 Galaxy Z Flip5 肯定会在这一战略中发挥重要作用。三星预计将在 2023 年 8-9 月发布新款 Galaxy Z Flip5。