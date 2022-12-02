2022 年 10 月中国监控摄像头市场线上销量 175 万台：海康威视和萤石合并超过小米，居第一

IT之家 12 月 2 日消息，根据洛图科技（RUNTO）《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪（China Security Camera Online RetailMarket Monthly Tracker）》报告，2022 年 10 月，中国监控摄像头线上市场销量为 175 万台，环比增长 9.8%；销额为 4.3 亿元，环比增长 27%；均价为 247 元，与 9 月相比上涨 33 元。

2022 年中国监控摄像头线上市场月度销量及均价

IT之家获悉，报告称，进入 10 月，受益于双十一预售，线上市场延续了 9 月的涨势，再次录得 10% 左右的涨幅，而且比前期高点的 6 月增长 7.3%。

此外，中高端产品在当月更加畅销，整体均价得以抬升，10 月均价达到截至目前的全年最高水平。

小米摄像头采取产品半价、买赠等促销手段，强势保持头部位置，市场份额为 15%，销量环比增长 4.9%。

排名第二的是萤石，份额为 13.6%，其 C3W 和 C2C 两个产品降价促销效果明显，带动品牌销量环比大涨，达到 103.2%。此外，若萤石和母公司海康威视合并在一起，份额将达到 16.9%，成为第一。

2022 年 10 月中国监控摄像头线上市场 TOP10 品牌份额

80% 以上的摄像头支持录像、存储、回看、远程查看功能，几乎成为了标配，从 TOP10 的畅销机型亦可得到进一步认证。录像回放一方面可以发现异常，增强安防；另一方面，对于有老人和小孩的家庭，通过记录和回看，不仅保障家人健康安全，还可记录日常生活。

追踪和侦探功能方面，整体市场中，50% 左右的摄像头支持追踪功能，85% 以上的摄像头支持侦探功能。从畅销机型 TOP10 来看，超 50% 的产品支持追踪功能，超 80% 的产品支持侦探功能。通过智能分析，摄像头可以从单一的监控升级为全方位安防。