每周工作 7 天的 62 岁工程师指控 SpaceX 因年龄原因将其调岗

12 月 2 日消息，美国当地时间周三，现年 62 岁的工程师约翰・约翰逊（John Johnson）发文称，他在 SpaceX 受到年龄歧视，因为经理担心他可能会“退休或死亡”而将其调离核心岗位。

约翰逊在告密者网站 Lioness 上发文证实，他曾是埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下火箭公司年龄歧视的受害者。他已向华盛顿州人权委员会提出申诉，该机构尚未回应置评请求。

约翰逊于 2018 年加入 SpaceX，当时他 58 岁，是该公司光学工程领域的首席工程师，并因被他称为“相当硬核”的职业道德而获得了“一贯可靠”的业绩评估。约翰逊强调，他经常在公司的加州办公室每天工作 10 到 12 个小时，每周工作 7 天。

在 2020 年初，约翰逊接受了背部手术，但几天后就回到了工作岗位，没有耽误任何工作。然而，约翰逊在起诉书中表示，他后来被剥夺了工作职责，并被年轻得多、经验更少的工程师取代。

约翰逊在文章中写道，公司专门派人跟着他，因为经理担心他可能会“退休或死亡”。尽管约翰逊向人力资源部门报告了此事，后来又联系了 SpaceX 首席运营官格温・肖特威尔（Gwynne Shotwell），但“公司没有采取任何措施来改善我的情况或恢复我的工作职责”。

约翰逊说，SpaceX 人力资源部在今年早些时候的一次会面中告诉他，他将在 SpaceX 被另外安排职位，但随后就没有了任何音信。约翰逊最终于 6 月份辞职。

约翰逊在接受电话采访时称：“SpaceX 有提拔年轻人的用人模式，所以有个比多数人年长几十岁的员工显然不符合其企业文化。有时我想知道他们是不是看着我想：‘哇，这家伙是个失败者，因为他年龄这么大了还没有获得足够的财富。’”

他补充道：“我喜欢他们让我工作时我为 SpaceX 所做的一切，我真正想要的就是能够重新投入工作，回到工作岗位上。此前，我从未遭遇过这样的成功障碍，直到开始在 SpaceX 工作。我觉得有必要讲出我的经历，因为我相信，他们的劳动力必须反映我们这个多元化社会的所有人口结构，而不仅仅是充斥着男性主导下的青年文化，这一点至关重要。”

约翰逊已向华盛顿州雷德蒙德人权委员会提出申诉。约翰逊说，该机构要到明年 5 月才会指派调查员处理他的案件。

在约翰逊提出指控之前，SpaceX 也出现了其他劳工问题。2021 年 12 月，任务集成工程师阿什利・科萨克 (Ashley Kosak) 指责该公司营造了“充斥着性别歧视的环境”。她声称自己在 SpaceX 受雇期间面临性骚扰，而主管和人力资源部都未能尽心尽力解决此事。

上个月，八名 SpaceX 前员工在一封公开信中批评马斯克在社交媒体上的行为，称这是“我们经常分心和尴尬的来源”，之后他们投诉称被不正当解雇。

马斯克在 10 月下旬接管推特后解雇了大多数员工，还有数百名员工自己决定离职，而不是加入他的“硬核”工作文化。今年 6 月，特斯拉的两名前员工也提起诉讼，指控该公司违反了联邦法律，进行了大规模裁员。