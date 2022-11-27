SpaceX 通过“猎鹰 9”火箭发射龙飞船向国际空间站运送物资

IT之家 11 月 27 日消息，当地时间 26 日 14 时 20 分（北京时间今日凌晨 3:20），SpaceX 在佛罗里达州肯尼迪航天中心发射搭载“龙”飞船的“猎鹰 9”火箭，目的是向国际空间站运输物资以及提供新的科学调查。

发射后不久，猎鹰 9 号与龙飞船即顺利完成分离，首次亮相的 B1076-1 助推器也成功降落在大西洋中的一艘无人回收船上，而它将在未来几天被拖回到佛罗里达州卡纳维拉尔港进行翻新，并在未来的飞行任务中重复使用。

据介绍，这艘飞船预计将于当地时间 11 月 27 日上午 7:30 与国际空间站完成交会对接，船上的物资包括一对新的太阳能电池板、番茄种子以及为宇航员提供的食物以及感恩节礼物，重量超过 7700 磅。

如果一切顺利，龙飞船将在国际空间站停留 45 天，然后返回地球，在佛罗里达海岸七个地点中挑一个进行降落。

IT之家了解到，这是 SpaceX 对空间站进行的第 26 次商业补给任务 (CRS-26) 。

下一枚从佛罗里达州发射的猎鹰 9 号定于美国东部时间 11 月 30 日周三凌晨 3:30 左右发射，地点是卡纳维拉尔角太空部队基地的 40 号发射台。SpaceX 届时将为日本月球探索公司 ispace 发射 HAKUTO-R M1 月球车。