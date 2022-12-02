ABB 机器人上海康桥超级工厂正式开业：投资 1.5 亿美元，占地 6.7 公顷

IT之家 12 月 2 日消息，谈到世界上最先进的工业机器人就绕不开以 ABB、库卡、安川电机、发那科为代表的四大家族，它们在中国市场上更是有着举足轻重的地位，毕竟中国也是世界上最大的单一市场。

IT之家了解到，其中 ABB 总部坐落于瑞士苏黎世，其业务涵盖电力产品、离散自动化、运动控制、过程自动化、低压产品五大领域，以电力和自动化技术最为著名。

ABB 今日在上海浦东康桥举行投产仪式，宣布其领先的机器人超级工厂正式开业。ABB 将应用其数字化和自动化技术制造新一代机器人，进一步增强在中国机器人和自动化领域的领先地位。

这一采用全自动化柔性生产的超级工厂集生产与研发为一体，占地 67000 平方米，投资金额为 1.5 亿美元（约 10.57 亿元人民币）。

据介绍，上海超级工厂是 ABB 机器人与离散自动化事业部继 7 月在奥地利开业的 ABB 机械自动化全球创新和培训中心，及 9 月在柏林开设的学习型工厂 4.0 之后的又一重点项目。

作为 ABB 机器人全球三大生产基地之一，上海超级工厂将取代原有工厂为亚洲客户提供支持；位于瑞典韦斯特罗斯的工厂和位于美国密歇根的奥本山工厂，则将继续服务于欧洲及美洲客户。

目前，ABB 在中国拥有 27 家本地企业，约 1.5 万名员工，遍布 130 余个城市，超过 90% 的销售收入来源于本土制造的产品、系统和服务。

ABB 预计，到 2025 年，全球机器人销售额将从目前的 800 亿美元增长到 1300 亿美元。中国是全球最大的机器人市场，2021 年中国机器人安装量占全球安装总量的 51%，机器人运营存量突破 100 万台大关。

据悉，超级工厂新的研发中心占地 8000 平方米，将加速在人工智能、数字化和软件方面的创新。ABB 将在新的开放创新中心与合作伙伴及客户协同开发创新的解决方案，解锁物流、医疗健康、食品和饮料等新领域柔性自动化的更多可能性。