【IT之家评测室】vivo X90 Pro+ 上手体验：影像的狂，旗舰的王

11 月 22 日，全新的 vivo X90 系列手机正式发布。此次 vivo X90 系列共包括 X90、X90 Pro 以及 X90 Pro + 三款产品。此前IT之家已经带来了 X90 的图文评测，X90 Pro + 的视频评测也已经分享，这篇文章，IT之家简单和大家聊聊 X90 Pro + 的体验感受。

一、影像篇

在早些时候，IT之家已经和大家聊过 vivo X90 Pro + 的外观设计了，所以这部分我们放在最后，先从大家最关心的影像聊起。

vivo X90 Pro + 搭载了主摄、2X 人像、3.5X 潜望镜、超广角四摄组合，规格具体如下：

5000W 像素超大底主摄，IMX989，OIS 光学防抖，1 英寸，f / 1.75 光圈，像素尺寸 1.6μm ； 4800W 像素超广角摄像头，IMX598 AF，1/2 英寸，f / 2.2 光圈，像素尺寸 0.8μm ； 5000W 像素专业人像摄像头，IMX758 2X，OIS 光学防抖，1/2.51 英寸，f / 1.6 光圈，像素尺寸 0.7μm ； 6400W 像素潜望式中长焦摄像头，OV64B 3.5X，OIS 光学防抖，1/2 英寸，f / 3.5，像素尺寸 0.7μm ； dTOF 激光对焦。

简单粗暴的概括一下 vivo X90 Pro + 的四颗摄像头 —— 就是每一颗，都很能打。

vivo X90 Pro + 在影像上的第二个大招，则是全新升级的自研芯片 V2。

vivo 自研芯片 V2 在低延时、高能效的基础上引入 AI 实时处理运算架构，极大的提高处理与存储的效率；不仅如此，自研芯片 V2 还将多达 19 种「王牌影像算法」写入芯片内核，并且加入了 AI-NR 降噪、HDR 影调融合、MEMC 插帧等能力，可大幅提升图像原始信息的实时 AI 降噪与 HDR 融合效果，让视频拍摄效果更出色。还带来了悬浮运动抓拍能力，采用低于 30ms 的超低延时运动策略；此外，在前期的“显示端”，得益于 V2 的加持，X90 Pro + 能够做到像专业“监视器”一样，捕获黑暗中的一切细节和色彩，并呈现在手机屏幕上。

我们直接上样张简单分析：

主摄

主摄

vivo X90 Pro + 搭载的那颗遥遥领先的蔡司一英寸 T * 主摄（IMX989），是目前行业上最大的大底主摄，也是小米 12S Ultra 上的那一颗，传感器尺寸已经与索尼黑卡等单反相机持平，更大的底意味着更强的感光能力、黑暗中更强的捕光能力。

在白天环境下，vivo X90 Pro + 主摄表现挑不出任何问题，其实堆料已经达到如此地步了，更多的差异主要还是色彩成像风格的不同。

vivo X90 Pro + 带来的依旧是那套熟悉的 vivo 记忆色，鲜明、明快，质感十足，特别是当拍摄场景有红色、蓝色、黄色这些相对“跳跃”的颜色时，vivo 的“记忆色”就愈加明显，所以，这也是为什么笔者喜欢用 vivo 拍美食的原因 —— 颜色好看，成像饱满，让人很有食欲。

当然，如果你追求更色彩真实还原度，vivo X90 Pro + 提供了“蔡司自然色彩 2.0”（默认关闭），开启后，系统会微调相机成像饱和度。和此前的蔡司自然色彩 1.0 相比，这次 2.0 的色彩还要略“寡淡”一些，饱和度要再降低一档。

默认、开启蔡司自然色彩 2.0（2X 镜头拍摄）

不仅如此，vivo X90 Pro + 的这颗大底主摄还有行业一英寸最大的 f / 1.75 大光圈以及“1G+7P 镜片”BUFF 加成，搭载的超低色散高透玻璃镜片，以及全新的 ALC 亚波长仿生结构镀膜，进一步消除眩光和鬼影，使成像色彩细节丰富且细腻。

所以，vivo 再次带来了极为纯净的夜景样张，如下图所示，拍摄时刚刚下过雨，而不远处的薄雾也没有散去，周围光线环境较差，不过即便是这种苛刻场景，vivo X90 Pro + 的样张依旧非常纯粹，特别是天空，看不任何噪点，其次是对高光压制非常出色，比如远处的复杂霓虹灯，都能死死压住，几乎没有任何溢出。

主摄夜景

再比如来到室内，同样是昏暗的场景，下面这张图主摄微距中，画面同样通透，大光圈带来了不错的虚化效果，而中心点的火焰也有了更具体的形状，杯子上的纹理也锐利清晰。

主摄

主摄

谈完了主摄，简单聊聊这颗全新的 2X 人像镜头，在以往的 vivo X 手机中，2X 人像镜头是笔者利用率最高，且最喜欢的一颗镜头，这颗镜头不仅仅是用来拍人像，50mm 的焦段扫街、拍人、拍物都是恰到好处。而 vivo 也是整个安卓阵营，为数不多的坚持使用独立人像镜头的厂商。

50mm 的中焦人像上，X90 Pro + 首发了 IMX758，支持光学防抖且配备 F / 1.6 最大人像镜头光圈，就体验来说，依旧是当下天花板水平的 2X 人像镜头。

2X 人像

2X

2X

vivo X90 Pro+ 的超广角提升到了 114° 低畸变超广角镜头，依旧是熟悉的 IMX598，在 X60 超大杯、X70 超大杯上均有搭载，没有人比 vivo 更懂对 IMX598 的打磨了。

超广角

超广角

超广角微距

最后是潜望镜，这一次 X90 Pro + 潜望镜升级为 3.5X 的 OV64B，90mm 焦段，同样支持光学防抖。

和此前的 5X 800 万相比，倍数虽说降低了，但也解决了“从够用到好用”的问题，6400 万解析力搭配 1/2 英寸底，让这颗镜头能够胜任更多场景。比如人像，此前的 800 万 5X 潜望拍人像，由于解析力不太够用，画面的涂抹感是很明显的，X90 Pro + 解决了这个问题。

更重要的是，90mm 的焦段，恰恰又是大家很常用的一个拍摄焦段，用的多，又用的好，所以这一次潜望镜所带来的体验升级是巨大的。

3.5X

3.5X

3.5X

在体验时，X90 Pro + 还有一个很明显的优势，即无论是主摄还是人像、超广角，三颗摄像头的色彩表现出奇的一致，甚至是在一些夜晚环境下，不存在因为摄像头切换，导致的色彩偏移问题，这一点确实令人感到惊喜。

总结来说，vivo X90 Pro + 仍是当前最能打的影像旗舰，主摄、超广角、人像和潜望，四颗摄像头都可以说是达到了旗舰水准，是全面且强悍的，特别是搭载的 50mm（人像）+90mm（潜望）镜头，会极大激发你的拍摄兴趣。

不得不说，vivo X90 Pro + 在影像上的优先性，恐怕还要持续很长一段时间了。

二、性能篇

vivo X90 Pro + 存储方面提供了 12GB+256GB、12GB+512GB 两个版本，均为 UFS4.0+LPDDR5X。

电池为 4700mAh，配置 80W 双芯闪充和 50W 无线闪充，其他配置方面包括 X 轴线性马达、全场景 NFC、立体声双扬声器、IP68 级防水防尘等 —— 和影像一样，vivo X90 Pro + 的配置也是全线拉满的。

发布上，官方并没有透露 vivo X90 Pro + 搭载的处理器型号，但是，不说你也懂 —— 必须是骁龙 8Gen2。

骁龙 8Gen2 具体规格就不赘述了，IT之家制作了一张表格，大家看图了解即可。

通过跑分，简单来测试一下 vivo X90 Pro + 的性能水准。

首先是娱乐兔，如下图所示，vivo X90 Pro + 总体得分达 1295783 分，其中 CPU 为 278251 分，GPU 为 580206 分，创下了IT之家评测室跑分之最，甚至比IT之家测试过的骁龙 8 Gen 2 工程机跑分还要高（1289346）。

将近 130 万的分数，vivo X90 Pro + 也算是当下智能手机跑分天花板了。

存储测试方面，Androbench 中竟然跑出了 3426MB/s的读取成绩，写入成绩更是达到了 2929MB/s，远超 USF3.1 的 1800MB/s左右的成绩。

GeekBench 5 跑分，vivo X90 Pro + 同样创下了IT之家评测室跑分之最 —— 单核 1487 分，多核心达到了惊人的 5125 分，分数同样高于测试的工程机。

部分 SoC GeekBench 5 跑分，多次跑分取最高值，成绩仅供参考

更侧重 GPU 成绩的 3D Mark Wild Life 中，vivo X90 Pro + 拿下了 13628 分数，平均帧率达到了 81.60，连续 20 轮 3D Mark Wild Life，vivo X90 Pro + 的稳定性达到了 82.2%，表现略优于天玑 9200 的 77.6%，属于偏上游水准。

通过这一点也可以看出，这一次骁龙 8 Gen 2 的功耗表现确实有明显提升。

3D Mark Wild Life

接下来看看 vivo X90 Pro+ 的游戏表现。

IT之家这里选择了最高画质的《原神》进行实测。

vivo X90 Pro + 开启 Boost 模式，选择《原神》璃月港跑图。

原神画质选择如上图

测试结果显示，20 分钟跑图测试，vivo X90 Pro + 平均帧率为 58.9fps：

来看一下核心图：

游戏过程中，3 颗 A510 小核心在 1.7GHz-0.875GHz 之间波动

2 颗 A715、2 颗 A710 则主要发力，顶着 2.18GHz 跑

最后的一颗 X3 超大核，则在 1.75GHz 之间波动，并未完全发力

由此来看，骁龙 8 Gen 2 跑满画质的《原神》璃月港也是毫无压力的。

比起帧率，X90 Pro + 的温控和功耗表现更令人惊喜，在游戏测试中，机身最高温度仅为 40°C，发热可以谈得上“低”了。

功耗方面，比如在《原神》游戏中，vivo X90 Pro + 的平均功耗仅为 5.4W，和前辈动辄 7W、8W 的高功耗相比，骁龙 8 Gen 2 的表现实属谈得上惊喜的。

游戏体验方面，vivo X90 Pro 内置的 V2 芯片，也可以作为一枚插帧游戏芯片，比如开启提升帧率功能，此时 GPU 仅需渲染 45 帧，随后在 45 帧的基础上通过 V2 插一倍帧率，实现类似 90 帧的游戏效果。

三、外观篇

vivo X90 Pro + 共带来了华夏红、原黑两个配色版本，且均采用了素皮工艺，冰蓝配色则只是 X90 的独享。

IT之家拿到的是 vivo X90 Pro + 原黑配色版本。

据官方介绍，原黑采用了黑色臻选素皮，具备超跑同款的高端粒面皮，就笔者的体验来说，这种素皮的触感要明显温润许多，有种亲肤质的触感，更柔软一些，并不像有些素皮那样，有种“塑料”感。

就观感来说，这种素皮工艺的纹理要更明显、更深，高端感营造的更为出色。

在设计上，vivo X90 Pro + 的设计布局基本和 X90 一致，但前者要更为厚重，且摄像头凸起更明显。

来自官方的数据，vivo X90 Pro + 的三围尺寸为 164.35 × 75.29 × 9.7mm，重量则达到了 221g，是一款影像机皇该有的重量。

为了更好的降低摄像头的“突兀感”，vivo X90 Pro + 的影像模组上还加入了不锈钢 Halo 环，通过⼆次阳极氧化与高光 C 角，在视觉上减薄，也能全方位保护镜片，耐磨耐高温耐腐蚀。

和 X90 一样，摄像头模组部分，vivo X90 Pro+ 将全部摄像头纳入⼀颗「大眼眸」当中，摄像头模组右侧，是蔡司的 Logo，往上，是摄像头规格的文字标识，以及竖条状的补光灯。

摄像头下方，来到了 vivo X90 Pro+ 设计上最大的亮点 —— 缎带云阶。

当你看到手机背面的时候，会由这条“云阶”进行视觉引导，不由自主地会注意到这部分的存在，且让原本左置的整个圆形摄像头模组，在这条“云阶”的映衬下，实现了更均衡、协调的视觉效果。

缎带云阶上还印有 Xtreme Imagination / vivo-ZEISS co-engineered 的字样，而整个云阶采用了缎带光刻⼯艺，具备很强的陶瓷质感，与机身的素皮形成了非常明显的光哑对比。

当你右手握持手机的时候，食指位置刚好放在这条“云阶”上，它本身所具备的“油润阻尼感”会和机身素皮天然的“粗粝感”明显区隔开，触感立马丰富了起来。

笔者还是坚持这个观点，vivo X90 系列上加入的这条缎带云阶，无论是美感还是触感，都可以说是整台手机 CMF 设计的点睛之笔。

回到正面，屏幕方面，vivo X90 Pro + 全球首发「2K E6 超感护眼屏」，屏幕采用三星最新一代 E6 发光材料，局部峰值亮度可达到 1800nit，支持 XDR 显示，杜比视界显示。

除此之外，屏幕色彩风格还新增“蔡司自然色彩”模式，从拍摄前端到显示后端实现了自然色彩的准确还原。

包装设计上，还是熟悉的造型，但整体采用了类素皮的纹理，且正面是硕大的圆环造型，内则是金色的烫印。

而在包装配件上，80W 的充电器采用了 C 口，这一点必须给蓝厂点赞。

此外还有一个手机同样造型的素皮保护壳，触感和质感都非常接近手机本身的后壳，且摄像头部分能够包起保护。

写在最后：

关于 vivo X90 Pro + 的更多内容，IT之家还做了详细的视频体验，感兴趣的小伙伴可点击链接进行了解。

vivo X90 Pro + 这款手机给笔者带来的那种兴奋劲，很像之前的 vivo X70 Pro + 手机，再往前，就是华为的 P40 Pro + 了，这几款手机都有一个共同的特性，就是在影像上有一股冲劲 —— 要做当下移动影像的王。

事实就是如此，vivo X90 Pro + 也确实做到了。

至于如何选择，vivo X90 整个系列笔者都是非常推荐的，如果手持 3K 预算，那么笔者甚至也愿意让你多加点钱，一步到位上 X90。如果你喜欢拍照，需要一台影像机皇，那么当下的 vivo X90 Pro + 就是最合适的选择；如果你需要一台高端旗舰，vivo X90 Pro + 也是当仁不让。

从 X30 系列开始，X 系列开始着重强调全焦段的旗舰影像实力，经过 X50、X60、X70 的持续演进，如今 vivo X 系列已经成为当下智能手机市场里当之无愧的高端影像旗舰。

vivo 获得今天的成就并非一蹴而就，这是一种长期主义下的结果，这种长期主义，既是创新，也是 vivo 多年来所坚持的「用户导向」。

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