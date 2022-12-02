TGA 2022 玩家之声第二轮投票正式开启： 索尼克、原神目前领先

IT之家 12 月 2 日消息，TGA 2022 玩家之声第二轮投票现已正式开启，入围第二轮的游戏有： 《艾尔登法环》、《战神：诸神黄昏》、《索尼克：未知边境》、《迷失》、《我的世界》、《地平线：西之绝境》、《咩咩启示录》、《异度之刃 3》、《原神》、《师父》。

TGA 游戏大奖主要是由全球各大媒体和陪审团进行评选，玩家投票权重仅 10%；而“玩家之声”则 100% 由玩家投票决定，首轮投票将从 30 款游戏中选出 10 款游戏进入，第二轮投票再从中选出 5 款游戏进入下一轮，然后再进行最终投票。

IT之家了解到，2019 年、2020 年和 2021 年的“玩家之声”获奖作品分别为《火焰之纹章 风花雪月》 《对马岛之魂》《光环：无限》。

入选第二轮的十款游戏

目前《索尼克：未知边境》暂时以 18% 的得票率领先，《原神》和《艾尔登法环》位列二、三名，TGA 2022 颁奖典礼将于北京时间 12 月 9 日上午 9 点开始。

目前排名：

《索尼克：未知边境》：18%

《原神》：16%

《艾尔登法环》：12%

《战神：诸神黄昏》：10%

《迷失》：10%

《异度之刃 3》：8%

《我的世界》：8%

《咩咩启示录》：7%

《师父》：6%

《地平线：西之绝境》：5%

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