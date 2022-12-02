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汉王科技仿生扑翼机器鸟“阿凡达版 Go Go Bird 斑溪兽”开启预售：359 元

2022/12/2 17:59:49 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 12 月 2 日消息，由詹姆斯・卡梅隆导演的《阿凡达：水之道》（简称《阿凡达 2》）将于 12 月 16 日在中国内地上映。汉王科技表示已获得品牌方迪士尼授权商的授权书，可在中国大陆地区独家销售、推广“阿凡达 / Banshee / Classic / Deluxe 版”系列产品，目前相关产品已经进入销售准备环节。汉王 Go Go Bird 斑溪兽 classic 经典版已开启预售，售价 359 元。

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汉王科技推出了阿凡达 IP 定制款仿生扑翼机器鸟 Go Go Bird 斑溪兽，将飞控技术与阿凡达 IP 中 Banshee（斑溪兽）形象实现结合。此款阿凡达 Banshee（中文“斑溪兽”），是阿凡达中形似地球远古翼龙，一生只会服从一个主人的忠诚坐骑

汉王科技解决了仿生扑翼领域的一些技术难题，通过设计全新的飞行动力传动系统，加大了扑翼时的升力，给加载一系列智能传感器与飞控系统留出载荷空间，实现扑翼飞行器的无人工操控自主飞行。

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IT之家获悉，汉王科技的 Go Go Bird 仿生扑翼鸟此前推出了系列产品，目前销量已达数十万只。汉王科技 Go Go Bird 还拥有充满中国传统元素的毕方神鸟和凤凰等系列产品。

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关键词：机器鸟阿凡达汉王

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