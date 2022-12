汉王科技仿生扑翼机器鸟“阿凡达版 Go Go Bird 斑溪兽”开启预售：359 元

IT之家 12 月 2 日消息,由詹姆斯・卡梅隆导演的《阿凡达:水之道》(简称《阿凡达 2》)将于 12 月 16 日在中国内地上映。汉王科技表示已获得品牌方迪士尼授权商的授权书,可在中国大陆地区独家销售、推广“阿凡达 / Banshee / Classic / Deluxe 版”系列产品,目前相关产品已经进入销售准备环节。汉王 Go Go Bird 斑溪兽 classic 经典版已开启预售,售价 359 元。

汉王科技推出了阿凡达 IP 定制款仿生扑翼机器鸟 Go Go Bird 斑溪兽,将飞控技术与阿凡达 IP 中 Banshee(斑溪兽)形象实现结合。此款阿凡达 Banshee(中文“斑溪兽”),是阿凡达中形似地球远古翼龙,一生只会服从一个主人的忠诚坐骑。

汉王科技解决了仿生扑翼领域的一些技术难题,通过设计全新的飞行动力传动系统,加大了扑翼时的升力,给加载一系列智能传感器与飞控系统留出载荷空间,实现扑翼飞行器的无人工操控自主飞行。

IT之家获悉,汉王科技的 Go Go Bird 仿生扑翼鸟此前推出了系列产品,目前销量已达数十万只。汉王科技 Go Go Bird 还拥有充满中国传统元素的毕方神鸟和凤凰等系列产品。