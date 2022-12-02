《原神》再次获得索尼 PlayStation 年度大奖，销售额超《艾尔登法环》

IT之家 12 月 2 日消息，PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia（2022 年 PlayStation 日本亚洲地区合作伙伴奖）于今日举办，旨在表彰创作者的创意活动，并向为 PlayStation 发行的热门游戏颁奖，今年是第 28 届。

GRAND AWARD（大奖）

GRAND AWARD（大奖）由《原神》与《艾尔登法环》共同获得。该奖项颁给 2021 年 10 月~2022 年 9 月期间，日本和其他亚洲地区开发商的全球销售额排行前两名的作品。

PARTNER AWARD（合作伙伴奖）

PARTNER AWARD（合作伙伴奖）旨在表彰 2021 年 10 月~2022 年 9 月期间，日本和其他亚洲地区开发商的全球销售额名列前茅、成绩特别显著的作品。

2022 年合作伙伴奖的获奖作品包括《鬼灭之刃 火之神血风谭》《游戏王：大师决斗》《最终幻想 XIV》《机动战士高达：战斗行动 2》《生化危机：村庄》。

USERS'CHOICE AWARD（用户选择奖）

USERS'CHOICE AWARD（用户选择奖）会从本年度总游戏时间前 30 名的作品中，由日本与其他亚洲玩家投票选择，得票数前五名的作品。

2022 年用户选择奖的获奖作品包括《艾尔登法环》《地球防卫军 6》《迷失 Stray》《天堂的陌生人：最终幻想起源》《幽灵线：东京》。

SPECIAL AWARD（特别奖）

SPECIAL AWARD（特别奖）旨在表彰日本和其他亚洲地区开发商的作品（在日本和其他亚洲地区销量位列首位），以及与 SIE 全球工作室合作开发、销量全球首位的作品。

2022 年特别奖的获奖作品包括《Apex 英雄》《GT 赛车 7》。

IT之家了解到，这是《原神》第二次获得索尼 PlayStation 官方颁发的“大奖”，去年《原神》也以第一的排名获得了该奖项。

《<原神> 获大奖，索尼 PlayStation Partner Awards 2021 完整名单公布》

据索尼 SIE 介绍，《原神》是一款免费开放世界角色扮演游戏，在提瓦特这个奇幻世界中有许多史诗冒险在等着玩家。这款作品透过其优美动漫风格的画面、广阔且完全可探索的地图、有着迷人角色的冒险剧情，和创新又富有策略的战斗获得了大量的好评。