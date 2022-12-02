上海：明天起“随申码”“乘车码”实现公交地铁轮渡全面覆盖

IT之家 12 月 2 日消息，据上海交通等发布，自 2022 年 12 月 3 日周六起，除既有票务方式外，市民乘客可使用随申行 App、随申办 App、上海交通卡 App 等渠道的“随申码”、“乘车码”，在上海市全线轨道交通（含磁悬浮）、地面公交、轮渡（含三岛客运）等公共交通工具上实现“刷码”通行，并享受公交与轨道交通（不含磁悬浮）间换乘优惠。

IT之家获悉，上海持续推进出行即服务（MaaS）系统建设，在 2021 年“10+1”条线路试点基础上，于 2022 年 11 月 25 日完成上海轨道交通全网 20 条线（含磁悬浮）共 10517 台检票机升级改造工作。

自 2022 年 12 月 3 日起，上海市民使用随申行 App、随申办 App、上海交通卡 App 等渠道的“随申码”、“乘车码”乘坐地铁时，用户只需打开相应 App 内“随申码”或“乘车码”的二维码界面，在亮码通过车站安检人员查验绿码（绿码且 72 小时内核酸检测阴性证明或者 24 小时内核酸采样证明，11 号线昆山段需 48 小时内核酸阴性证明）后，对准地铁闸机的扫码口，闸机显示成功即可通行。至此，市民乘客在出行时可摆脱不同出行应用程序之间的切换。