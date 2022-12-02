《王者荣耀》新英雄赵怀真 & CG 上线

IT之家 12 月 2 日消息，王者荣耀游戏今天发布了云缨赵怀真 CG 视频。王者新英雄赵怀真现已上线。

在那之后，赵怀真亦曾在心中自问可有遗憾？—— 还有很多。可曾后悔？—— 不曾后悔。从云缨闯进赵怀真的世界开始，每一天既是修行，也是乐事。带他走出家门看看河山，给他徒增“烦扰”。为他祈求身体健康平安，也给他安排“工作”。

两仪门开，病愈之机，赵怀真会做出怎样的抉择？“你守护长安，我守护你。”千钧之时，一念之间，心怀本真。

角色设定上，赵怀真是云缨的青梅竹马，是一位温和淡定的修行之人。他豁达乐观，虽自幼罹患恶疾，却相信世界之大终有治愈之法。为解体内阴阳二气紊乱的病症，他踏上修行，研习太极术。

同时，他也是一位烟火气十足的翩翩少年 —— 作为云缨的青梅竹马，每当“意外”发生，平和可靠的他总是会默默收拾“烂摊子”。而私下里，性格截然相反的两人争吵拌嘴，也是常有之事。

在怀真心中，做事不为结果，遵循当下本心即可。纵使世事阴阳多变，他定会坚守内心自在。

IT之家获悉，新英雄赵怀真玩法设计围绕太极拳核心特色 —— 以静制动、以柔克刚、借力打力、气纳百川。

【一技能：拨云见明】

灵感来源：太极拳“挒劲”—— 以柔克刚，四两拨千斤

技能演绎：怀真利用阴阳二气形成气流，引动敌人调转势头，卸力化解攻击。并在稍后发起冲拳，造成伤害。

【二技能：气定神凝】

灵感来源：太极拳“单鞭”—— 以静制动，不变应万变

技能演绎：怀真摆出招架姿态叠加护盾迎接攻击，当受到控制后进行反制，击退敌人。

【三技能：阴阳逆转】

灵感来源：太极拳“云手”—— 借力打力，扭转乾坤

技能演绎：怀真打出云手，形成阴阳气旋吸收敌人劲力，将其转化为自身之势，全力还击。