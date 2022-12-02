思坦半导体竣工，展出首款 0.18 英寸单屏全彩 Micro-LED 屏幕

IT之家 12 月 2 日消息，厦门思坦半导体有限公司竣工仪式暨 Micro-LED 小型研讨会近期举行。“思坦半导体”是思坦科技在厦门投建 Micro-LED 一期量产线的芯片设计基地，主攻第三代半导体光电芯片设计和硅基 CMOS 驱动芯片设计与流片，将真正实现 Micro-LED 由设计到流片、由中试到量产的完整闭环。

思坦科技还与闻泰科技、隆利科技、舜宇光学、纳德光学 4 家企业签订了战略合作协议。

IT之家获悉，思坦半导体近年来的研发成果包括：屏幕尺寸为 0.13-0.7 英寸、高达 10000 PPI 的绿、蓝、红单色 Micro-LED 显示模组、单绿 Micro-LED AR 眼镜、Micro-LED 车载 HUD 等十余项展品。

同时，仪式上展出了其首款 0.18 英寸 Micro-LED 单屏全彩显示模组，及搭载该规格模组的 Micro-LED 单屏全彩 AR 眼镜解决方案。该款 AR 眼镜解决方案相对于市面上已有样机产品能在搭载同等光机下提升近 40% 的视场角，同时屏幕亮度达到 10000 尼特以上，也是目前市面上单屏全彩产品中能实现的最高亮度级别。

图：0.18"Micro-LED 全彩显示模组暗场环境下呈现效果

过去思坦科技已在中试线充分跑通技术路线并实现对下游客户的小批量出货，伴随厦门单色及全彩量产线的落地，思坦科技将在 Micro-LED 量产产能、良率、可靠性上进一步提升，充分满足下游客户应用需求，瞄准量产与商业化。