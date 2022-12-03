中国航天员乘组完成首次在轨交接，神十四乘组将于 12 月 4 日回家

IT之家 12 月 3 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，12 月 2 日晚，神舟十四、神舟十五号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。

神舟十四号航天员乘组已完成全部既定任务，将于 12 月 4 日乘坐神舟飞船返回东风着陆场。目前，着陆场及各参试系统正在开展迎接航天员返回的各项准备。中国空间站正式开启长期有人驻留模式。

IT之家了解到，神舟十四号和神舟十五号航天员乘组于 11 月 30 日顺利在我国空间站进行“太空会师”，两组人员目前已成功进行交接，这也意味着神舟十四号航天员乘组即将完成 6 个月的驻留任务。

据新华社报道，神舟十四号航天员乘组将于近日返回东风着陆场，12 月 1 日晚，神舟十四号搜救回收任务组织了最后一次全系统综合演练，东风着陆场已做好迎接飞船返回各项准备工作。这将是我国首次在夜间严寒天气迎接航天员返回。

神舟十四号载人飞船于今年 6 月 5 日成功发射。陈冬、刘洋、蔡旭哲 3 名航天员自此开启了为期 6 个月的飞行任务。神舟十四号航天员乘组于 9 月 2 日完成首次出舱活动，于 9 月 17 日实施了第二次出舱活动，于 11 月 17 日完成了第三次出舱活动。