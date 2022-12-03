野村证券分析师：苹果 iPhone 15 机型组合将更“均衡”，全系配灵动岛功能

IT之家 12 月 3 日消息，野村证券（Nomura）分析师在本周一提供给客户的备忘录中表示，苹果明年推出的 iPhone 15 机型在标准型号和 Pro 型号上会更加“均衡”，苹果会避免出现像 iPhone 14 系列一样偏向 Pro 机型的情况。

以上为 iPhone 15 Ultra 概念渲染图

Nomura 分析师表示，iPhone 14 系列中高端 Pro 机型的营收占比在 65%-70% 之间，而标准型号则销售疲软，最终导致整体出货量有所下降。在即将到来的 iPhone 15 机型中，苹果将会进一步调整这些机型的配置和组合，让其变得更加均衡。

分析师还表示，苹果在 iPhone 15 系列中会进一步拉开标准机型和 Pro 机型之间的配置差距，并希望推动更多消费者升级到 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 机型上。

IT之家了解到，分析师在备忘录中还重点提及了以下内容：