野村证券分析师：苹果 iPhone 15 机型组合将更“均衡”，全系配灵动岛功能

IT之家 12 月 3 日消息，野村证券（Nomura）分析师在本周一提供给客户的备忘录中表示，苹果明年推出的 iPhone 15 机型在标准型号和 Pro 型号上会更加“均衡”，苹果会避免出现像 iPhone 14 系列一样偏向 Pro 机型的情况。
Nomura 分析师表示，iPhone 14 系列中高端 Pro 机型的营收占比在 65%-70% 之间，而标准型号则销售疲软，最终导致整体出货量有所下降。在即将到来的 iPhone 15 机型中，苹果将会进一步调整这些机型的配置和组合，让其变得更加均衡。
分析师还表示，苹果在 iPhone 15 系列中会进一步拉开标准机型和 Pro 机型之间的配置差距，并希望推动更多消费者升级到 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 机型上。
IT之家了解到，分析师在备忘录中还重点提及了以下内容：
1. iPhone 15 标准型号也会配备灵动岛功能，采用圆形和药丸打孔的 LTPS OLED 屏幕，iPhone 15 为 6.1 英寸，iPhone 15 Plus 为 6.7 英寸
2. iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的主摄会升级到 4800 万像素，图像传感器尺寸为 1/1.5 英寸（比 iPhone 14 Pro 的传感器尺寸略小，但成像质量会比 iPhone 14 的 1200 万像素好很多）
3. iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 会采用 4 纳米工艺的 A16 芯片（iPhone 14 则采用 5 纳米的 A15 芯片）
4. iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Ultra（或叫做 iPhone 15 Pro Max）对于已经拥有 iPhone 14 Pro 机型的用户来说升级意义不大，主要装备潜望式摄像头、8GB 内存和触觉反馈按钮。