合创汽车 11 月交付 3013 辆，合创 A06 已开启大定

IT之家 12 月 3 日消息，合创汽车 11 月汽车交付量再破 3 千台，达 3013 台，也是合创汽车连续第三个月交付量突破 3 千台。

该公司还宣布，旗下首款轿跑车型，纯电智能潮跑 ——A06 已于 2022 年 10 月 31 日正式开启大定。

IT之家了解到，目前各家基本都已公布 11 月交付 / 销量，大部分新能源车企相比上个月都有不小的增长，不过 AITO 有一点负增长。

比亚迪：230427 辆

广汽埃安：28765 辆

哪吒汽车：15072 辆

理想汽车：15034 辆

蔚来汽车：14178 辆

极氪汽车：11011 辆

AITO 汽车：8268 辆

零跑汽车：8047 辆

小鹏汽车：5811 辆

合创汽车：3013 辆

创维汽车：2895 辆

岚图汽车：1508 辆

飞凡汽车：1501 辆

IT之家了解到，合创 A06 预售 18 万元起，长宽高分别为 4965*1920*1520mm，轴距 2850mm，风阻系数低至 0.217Cd，百公里加速最快 3.7 秒，最长续航 630km，全系搭载高通 8155 车机芯片。

此外，这是首台基于合创 H-GEA 全球纯电架构打造的车型，使用“环环相扣”五星极致安全车身结构，高强度钢占比超过 65%，热成型钢应用比例高达 20%，柱碰性能提升 78%，乘员生存空间提升 52%。

新车全系搭载高通 8155 车机芯片，并搭载全新自研的车机系统 HI-OS，可实现 3 秒极速开机，还配备了 14.6 英寸高清中控大屏，支持 H-VIP 2.0 智驾互联系统，支持毫秒级响应，视线唤醒、唇动识别、手势控制等多种技术。

A06 还拥有拥有支持 22 项高阶辅助功能的 L2.5 级智能驾驶系统，同时搭载了最新自研的 SPA2.5 智能泊车系统，能实现平地与立体车库两种智能泊车模式。