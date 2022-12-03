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岚图 11 月共交付 1508 辆汽车，累计交付 24471 辆

2022/12/3 10:28:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 3 日消息，作为东风集团高端新能源品牌，岚图汽车 11 月因诸多不利因素影响导致新车交付仅 1508 辆，官方表示其成交均价超 38.2 万元。自 2021 年 8 月以来，岚图汽车已累计交付 24471 辆。

岚图汽车 CEO 卢放表示：“目前，岚图的生产交付面临较大挑战。本月，岚图全国超过 80% 的销售门店日常运营受到不同程度的影响。同时，工厂所在地受当地疫情制约，生产排期不得不做出相应调整，导致部分车辆交付延后。我们正积极应对，克服困难，全力稳定生产，保障交付。”

截至 2022 年 11 月 30 日，岚图在全国已开设 184 家门店，其中包括岚图空间 131 家，岚图旗舰店 1 家，岚图交付服务中心 52 家，销售服务网络覆盖全球 87 座城市。

IT之家了解到，目前各家基本都已公布 11 月交付 / 销量，大部分新能源车企相比上个月都有不小的增长。

  • 比亚迪：230427 辆

  • 广汽埃安：28765 辆

  • 哪吒汽车：15072 辆

  • 理想汽车：15034 辆

  • 蔚来汽车：14178 辆

  • 极氪汽车：11011 辆

  • AITO 汽车：8268 辆

  • 零跑汽车：8047 辆

  • 小鹏汽车：5811 辆

  • 合创汽车：3013 辆

  • 创维汽车：2895 辆

  • 岚图汽车：1508 辆

  • 飞凡汽车：1501 辆

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关键词：岚图

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