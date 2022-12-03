华硕推出破晓 Air 2022：重 1kg 的 14 英寸笔电，搭载酷睿 i7-1255U

IT之家 12 月 3 日消息，华硕现推出了破晓 Air 2022 款机型，新机今天开售，号称“轻量化 14 英寸精英商务本”，目前京东商城搭载 12 代酷睿 i7-1255U 处理器、16G 内存、1TB 固态硬盘的机型为 9999 元。

IT之家了解到，该机采用了 14 英寸 FHD 分辨率的 IPS 屏，通过莱茵低蓝光认证，400nit 亮度，4mm 窄边框，可提供 94% 屏占比，支持 180° 开合，采用镁锂合金、镁铝合金以及 MAO 微弧氧化技术，重量仅 1005 克，厚度为 14.9mm。

此外，该机配备了双通道 LPDDR5 5200MHz 内存，采用了双 M.2 SSD 硬盘（PCle4.0 x4），支持 RAID0/1，从而保护数据安全或者提升硬盘容量和速度。

接口方面，该机提供了双满速雷电 4 接口、Micro HDMI 转网线接口、常规 HDMI 以及 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口，支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙。

其他方面，该机采用了防泼溅键盘、1.5mm 键程、ErgoLift 铰链、背光键盘、ExpertWidget，支持触控板小键盘、指纹解锁、Windows Hello、IR 人脸识别，TouchPad 集成 NFC，还配备 360° 远场麦克风，支持 ASUS AI 降噪技术，支持卡曼卡顿和杜比全景声。

IT之家了解到，该机散热系统有所升级，采用了 66Whr 大容量电池，可实现 16 小时续航，50 分钟内充满约 60% 电量。