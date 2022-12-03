爱尔兰多数企业要求员工使用 Edge 浏览器，但他们更希望用 Chrome / Safari

IT之家 12 月 3 日消息，爱尔兰的员工就 Microsoft Edge 浏览器问题和老板们发生了争执。援引科技媒体 independent 报道，爱尔兰的很多企业以安全、跟踪和数据流为由，要求员工首选使用微软的 Edge 浏览器和 Bing 搜索引擎，但是绝大多数用户都拒绝了公司的这项要求。

根据 Statcounter 的统计数据，2022 年 11 月微软 Edge 浏览器在全球桌面市场的份额已经突破了 11%，稳坐全球第二代桌面浏览器宝座。但 Statcounter 数据显示在爱尔兰 Edge 浏览器的份额占比仅为 4%。而 Chrome 和 Safari 的占比分别为 54% 和 32%。

IT之家了解到，爱尔兰监管机构已经强制要求微软将浏览器从 Windows 区分出来。但是在爱尔兰企业中微软依然有非常大的影响力，很多企业通过附加专属的软件或者服务，要求员工使用 Edge 作为首选浏览器。

而且爱尔兰企业要求将微软 Bing 设置为默认搜索引擎。但是 Bing 在爱尔兰的市场份额同样很低，占比只有 3.4%。谷歌几乎垄断了爱尔兰的搜索市场，达到 92%，过去 12 个月来基本没有变化。

Statcounter 的数据显示，苹果是爱尔兰使用最多的操作系统，拥有 39% 的设备，包括手机、平板电脑和电脑。谷歌安卓紧随其后，占 33 个百分点，微软 Windows 位居第三，占 26 个百分点。