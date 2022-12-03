奔驰 EQT Marco Polo 1 纯电露营车发布：自带升降车顶，明年上市

IT之家 12 月 3 日消息，梅赛德斯-奔驰现推出了两款 Marco Polo 概念车，不得不说这款 EQT 纯电露营车相当有趣。

简单来说，奔驰 EQT Marco Polo 1 可以从一辆长轴距面包车变成一辆露营车，对于买不起房车的人来说十分有吸引力，预计该系列量产车型将于 2023 年下半年上市。

先不提内部，这款车型最吸引人眼球的地方在于它配备了一个伸缩 / 升降式的“屋顶”，可以为用户提供一个 1.97* 0.97 米的睡眠区，而且你还可以通过窗户看到车外的风景。

IT之家了解到，这个升降式“屋顶”符合空气动力学及造型方面的要求，又能让车内乘客实现完全直立的状态，同时进一步扩展车内空间，对于有着此类需求的用户充满了吸引力。

除此之外，车身内部也有着很大的空间，例如后排经过调整后可以变成一块 2*1.15 米的睡卧区，有着 10 厘米厚的床垫，同时在展开床垫的同时还提供了一个座位。最重要的是，你只需按一下按钮，窗户就会变暗，从而保护你的隐私。

同时，车尾还有 12 升的水箱、15 升的冰箱以及“盥洗室”等多个部分，而且外部可扩展侧帐，顶部还有太阳能电池板，自带一个可拆卸的蓄电池（跟汽车本身动力系统无关）。如果您想在户外野炊还有一个可移动的燃气炉，以及一张可折叠的电动桌和两把椅子。

奔驰表示，在常规状态下，这款车可同时容纳 5 人出行，以上配置将形成一种“模块化组合”，并适应各种车型，而梅赛德斯将在“不久的将来”提供 Marco Polo 模块。

至于动力部分，EQT 车型仅采用了一台电动机，可提供 121 马力（90 千瓦）和 245 牛顿・米的扭矩，配备了一个 45 千瓦时的电池组，通过直流快速充电器（80 kW）可在 38 分钟内从 10 充到 80%，它在欧洲的起价约为 49000 欧元（约 36.2 万元人民币）。