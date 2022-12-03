博通 CEO：收购 VMware 后不会调涨后者产品价格

IT之家 12 月 3 日消息，目前博通 (Broadcom) 尚未完成收购 VMware。近期市场传出消息称，并购交易完成后，博通将提高 VMware 产品价格。对此，博通 CEO Hock Tan 发布声明称，博通并购 VMware 不会导致后者产品涨价。

IT之家获悉，今年 5 月，美国芯片制造商博通公司宣布 610 亿美元收购云计算公司 VMware，这是有史以来规模最大的科技交易之一，仅次于微软以 690 亿美元收购动视暴雪和戴尔在 2016 年以 670 亿美元收购 EMC 的交易。

博通收购 VMware 将帮助该公司从设计和销售半导体的核心业务转向企业软件，从而获得更大的利润。企业使用 VMware 的产品来更有效地运行自己的服务器和云服务器。

目前这项交易已受到欧盟和英国竞争监管机构的长期调查。

博通公司是全球领先的有线和无线通信半导体公司。其产品实现向家庭、办公室和移动环境以及在这些环境中传递语音、数据和多媒体。Broadcom 为计算和网络设备、数字娱乐和宽带接入产品以及移动设备的制造商提供业界最广泛的、一流的片上系统和软件解决方案。

VMware 总部位于美国加州帕洛阿尔托，是全球云基础架构和移动商务解决方案厂商，提供基于 VMware 的解决方案，企业通过数据中心改造和公有云整合业务，借助企业安全转型维系客户信任，实现任意云端和设备上运行、管理、连接及保护任意应用。