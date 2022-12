手机充电线的崎岖发展史

曾几何时,我们因为手机没电却忘带充电线而苦恼不已!

曾几何时,我们因为手机没电却忘带充电线千辛万苦借到充电线却发现接口不一样而泪如雨下!

曾几何时,我们因为出门手机没电却忘带充电线千辛万苦借到后又发现自己的塞班接口已经被淘汰了而暴跳如雷!

开启智能手机时代

1973 年,摩托罗拉前高管 Martin Cooperd 拿着一款重达 1.13 公斤的手机拨通了人类的第一通移动电话。纵使这部手机堪比两杯奶茶的重量,但能维持的通话时长仅有十分钟。正所谓充电两小时,通话五分钟。

在那之后的几十年是手机的高速发展史,也曾出现过很多种的智能机系统,如 Symbian OS、 Andriod OS、Windows Phone、iOS、Blackberry 等。但随着历史长河的不断前进,有的正是当年,有的却已经被淘汰。

不过我们不必感伤,因为科技的发展似乎永无止境。环顾身边,我们的手机变得越来越小的同时,也变得越来越智能。充电时间越来越短,高功耗工作状态下的使用时间也越来越长,让我们的生活越来越便捷、工作越来越高效。

而今,在我们的日常生活中伴随我们左右的手机系统最常见的也许就是安卓和 iOS 了。不过今天相宁不想讲智能手机系统的问题,而是想和大家一起捋一捋经常缠在一起,或者带错了的手机充电线。

五花八门的手机充电线

或许大家都有这样的疑问,为什么我们的手机充电线接口一直在变化?为什么 iOS 系统和 Andriod 系统的手机不使用同样接口的充电器呢?

其实,手机充电线的发展是紧紧伴随智能手机发展的脚步的。充电线的改变也是因为人们对手机充电线的功能、充电速度等多种功能需求的上升。现在的手机充电线,不再是仅具备简单充电功能的“小白”,而是逐渐成长为具备各类信息传输的功能的“老油条”。

而 iOS 系统和 Andriod 系统充电接口为什么不能统一?这个问题的主要原因可能是“没有统一标准”!而且,反正没有统一标准,那又何必非要花钱买谁家的专利呢?

再回到智能手机充电线的接口,目前最常用的主要有 Micro USB 接口、USB Type C 接口、Lightning 接口 3 种;在之前,还有 Mini USB 和 Dock 接口。下面,我就带大家认识一下几款常见的手机充电线。在这里我们还要明确一个概念,就是这些名称只是对接口形状的定义,关于其可以实现的功能还要另行讨论。

图源 Pexels

1,Mini USB 接口

Mini USB 分为 A 型,B 型和 AB 型。其中 5Pin 的 Mini B 型这种接口可以说是最常见的了。这种接口之所以受到大家青睐,是因为它只有一面可以正确插入的防误插功能,虽然后来这项设备被认为是一种麻烦。再加上它体积比较小巧,广泛出现在早期的手机、读卡器、MP3、数码相机以及移动硬盘上。这种接口的充电功率上限约 20 多 W,充电速度和效率都比较一般。最终,因为各项性能均不高,让 Mini USB 逐渐失去了市场;而今,相宁身边除了一款古老的移动硬盘,再也找不到这个充电线的用武之地了。

2,Micro USB 接口

Micro USB 的出现是因为 2007 年诞生的新的 USB 标准,而且在 Type C 出现之前,几乎所有的安卓手机都采用了这种接口。当年诺基亚的手机就用这种数据线传输信息了,当然充电口还是那个小圆圆孔。该接口是 USB 2.0 标准的一个便携版本,也是只能单面插入。与 Mini USB 相比,Micro USB 更小、使用寿命更长,而且还支持 OTG 功能,兼容 USB1.1 (低速:1.5Mb / s, 全速:12Mb / s) 和 USB 2.0 (高速:480Mb / s),传输速率也大大提升。但是,这种充电接口无法承受大电流,充电功率最高约 40W,所以随着对快充需求的上升,Micro USB 也注定会走上末路。

3,USB Type C 接口

Micro USB 已经很好了,那为什么 USB Type C 来势汹汹、大有完全替代 Micro USB 之势呢?这是因为,随着科技的发展,Micro USB 不仅不能满足对大容量电池快速充电的需求,也难以跟上 USB 3.1 的数据传输速率了。说白了,就是 Micro USB 在技术和使用感上都 OUT 了。USB Type C 接口可以执行 USB 3.1 标准、传输速度最快差不多可达 40GB / s;当然,有 USB 3.0 的 Type C,也 USB 3.0 的 Type C,还有 Thunderbolt3 的 Type C 等等…… 而且,它正反插都可以,使用起来也更方便了;这种线的充电功率上限可达 100W,让我们距离“充电五分钟、通话两小时”的小目标越来越近了。所以,目前 USB Type C 逐渐成为移动设备上主流的接口类型。

4,Dock 接口

还记得吗?从 2007 年第一款 iPhone 诞生,到被称为 iPhone 手机史上最经典的 iPhone4s,短短 4 年,足以让 30 pin 的 Dock 接口被永远的镌在历史的石碑上。这种接口因为体积比较大,传输效率也比较低,所以在 2012 年 iPhone5 发布开始,苹果就启用了全新的 16pin 的 Lightning 接口。

5,Lightning 接口

Lightning 接口是还是由那个特立独行的苹果公司自己设计的苹果设备专用数据线,他们还申请了新型实用专利和外观专利,是目前苹果手机的主流接口。这种接口不仅体积小巧可爱,另一个好处也是正反面可以随便插,用起来很方便。而且,这个双面可插的设计还是先于 USB Type C 一步实现的。直到现在,苹果公司的手机,一直使用 Lightning 接口到现在已经近 9 年了。

Lightning 接口充电线的充电功率不是很高,毕竟苹果手机支持的快充上限也就是 20W 左右。至于 Lightning 接口的数据传输速度,差不多还停留在 USB2.0 的年代,具体速度差不多 25MB-35MB/s,和 USB Type C 一比高下立见。

但是,细心的小伙伴应该也发现,早在 iPad Pro 2018、MacBookPro 等产品上,苹果采用了 Type-C 接口,摒弃了亲生的 Lightning 接口,个中原因应该就是专利技术使用权的问题了。其实,到底谁香,差不多不言而喻了。

小结

纵观手机充电线发展史,跟手机、电脑等智能设备一样,从无到有,从大到小,从功能简单到智能多用,这一切都镌刻上了互联网时代发展的烙印。最后让我们畅想一下,未来的手机充电线又会走向何处呢?

本文来自微信公众号:中科院半导体所 (ID:bdtdsj),作者:颜相宁,编辑:榛子さま