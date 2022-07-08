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苹果 USB-C 转 MagSafe 3 连接线 (2 米) 新增三种颜色：售价 340 元，匹配 M2 MacBook Air

2022/7/8 20:53:15 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 7 月 8 日消息，苹果今日推出了 USB-C 转 MagSafe 3 连接线 (2 米) 的三种新颜色，包括深空灰色、午夜色和星光色，可与 M2 MacBook Air 相匹配，线缆售价 49 美元（国行售价 340 元）。此前，USB-C 转 MagSafe 3 连接线仅支持银色款。

苹果已经在新款 M2 MacBook Air 包装盒中包含了一条与颜色匹配的 MagSafe 3 充电线，但现在用户可以从 Apple 在线商店单独购买更多颜色的线缆。

该线缆还兼容去年发布的 MacBook Pro  14 英寸和 16 英寸机型。这意味着购买了新款 MacBook Pro 深空灰色的客户最终将能够获得与之匹配的 MagSafe 3 深空灰色线缆。苹果此前选择在 MacBook Pro 深空灰色机型中附带银色线缆。

苹果官方介绍，这款 2 米长的充电线拥有 MagSafe 3 磁力接头，有助于引导插头吸附至 Mac 笔记本电脑的充电端口。将它与兼容的 USB-C 电源适配器搭配使用，即可通过电源插座便捷地为你的笔记本电脑充电，并充分发挥快速充电的优势。磁力连接足够牢固，大多数情况下不会意外断开。但如果连接线被人绊到，插头则会轻易脱离，以确保你的 Mac 笔记本电脑稳稳留在原位。当电池充电时，LED 指示灯会变成琥珀色，电量充满后则变为绿色。连接线采用编织设计，经久耐用。

2022 新款 MacBook Air 现在已开启订购。该笔记本电脑搭载了苹果新的 M2 芯片，采用全新纤薄设计，具有稍大的 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏、刘海凹槽和更平坦的边框。起售价为 1199 美元（国行 9499 元起），上一代配备 M1 芯片的 MacBook Air 售价仍为 999 美元起（国行 7999 元起）。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：MacBook Air充电线MagSafe

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