PC 版《黑道圣徒 4》将免费升至《黑道圣徒 4：改选》，Epic 下周免费送

IT之家 12 月 3 日消息，Epic 将于下周（12 月 9 日开始）免费赠送大作《黑道圣徒 4》。据外媒 Gamespot 的最新消息，PC 平台所有版本《黑道圣徒 4》将于 12 月 8 日免费升级到《黑道圣徒 4：改选（连任）》。

据报道，《黑道圣徒 4》免费升级后可以获得“Enter the Dominatrix” 和 “How the Saints save Christmas”两个任务 DLC，以及大量服装武器 DLC。

此外，所有其他版本和单独的 DLC 将从 12 月 8 日起停止销售，并且不再可用，玩家所有的保存和成就都将被转移。官方通知玩家，Epic Games 和 GOG 上的玩家将可以在 PC 上进行联机游戏。

游戏介绍：

・超级英雄统帅 —— 飞越建筑物、利用心智杀人、冲撞坦克，这些仅是你可以在任务中发挥的其中一部分超能力而已。

・外星毁灭性玩具 —— 掌控一系列惊人的外星车辆和武器 —— 膨胀枪、偏光器、分解者，还有更多其他武器。

・自定义武器、自定义骚乱 —— 除了自定义角色和服装之外，现在还有一套功能强大的武器自定义系统。

・彻底改选 ——《黑街圣徒 IV：改选》包含了令人印象深刻的 25 款可下载内容组合包。

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