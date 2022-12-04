《足球经理 2023》新版本已原生支持苹果 M1 / M2 系列等 Apple Silicon 芯片

IT之家 12 月 4 日消息，《足球经理 2023》已于 11 月正式上线 PS5、Xbox、Steam、Epic 与 Microsoft Store 平台，更是首发加入 XGP，支持 Xbox 主机与 Windows PC 数据互通，国区定价 228/268 元。

现在《足球经理 2023》迎来了 23.2 版本的大型更新，不但对游戏进行了多种优化，更是直接原生支持苹果 Apple Silicon 芯片。

我们非常高兴地宣布，《足球经理 2023》的大型更新 23.2 现已在 Steam，Epic 和 Microsoft Store 平台上线。

外置编辑器的更新也在上述的平台上线。

本次更新与现有游戏存档兼容，能让您在尽享更新益处的同时继续现有的管理生涯。

如果您在下载和安装时遇到任何问题，我们建议您重新启动 Steam 或 Epic，或者在 Windows Store 上手动检查更新。

我们想借此机会感谢每一位花时间向我们提交反馈的经理，特别是通过我们的 Bug Tracker 提交反馈的各位经理。我们团队阅读了各位在此提出的每一个问题，你们的意见与反馈，对我们来说非常珍贵。

23.2 更新内容（包括但不限于）：

稳定性与技术性更新：

- 改善了稳定性和修复崩溃问题

- 游戏优化

- 修复了验证基本规则时，外置编辑器崩溃的罕见问题

- 修复了同时执教俱乐部与 U23 国家队时，游戏进度无法推进的问题

- 添加了原生 Apple Silicon 支持

引擎 23.1.0.0：

关键更新

- 修复了三后卫阵型中，边后卫 / 边翼卫插上后，防守球员错误地向前压上的问题

- 调整了一些队伍的直传球偏好

- 减少了不真实长传球的数量

- 减少了球员背对球门时，轻易丢球的次数

- 降低了防守球员在禁区内或禁区周围丢失球权的频率

- 调整了防守球员上抢拦截的预判

- 调整了防守球员处理高空球的决策

- 调整了防守球员走神失误后的反应时间

- 改善了中后卫为搭档补位的决策

- 改善了角球防守，特别是防守球门近柱的表现

球员位置 / 移动

- 修复了双攻击型中场体系中的站位问题，使这两名攻击型中场在球队控球或高位压迫状态时站位更宽

- 修复了四后卫体系下中后卫站位问题，让其在后场组织进攻时站位更宽

- 进一步优化了球员移动的决策，优化他们回撤接球或者是前插利用对方防线身后空间的选择

- 优化了采用防守区域短传出球与门将接球指令后，防守球员的无球站位

- 调整了内切型边后卫的站位以更好地支援进攻，尤其是进攻重心转移至边路后

- 修复了伪边锋在某些情况下，持球推进过于靠边路的问题

压迫

- 修复了边锋往边路 / 中路压迫时的位置问题

- 修复了边锋压迫对方门将开门球时的位置问题

- 修复了采用最激进的压迫触发等级后，中场与边路球员压迫位置不够高位的问题

- 修复了防守型中场球员往边路压迫时的错误抉择

- 整体调整了在使用“压迫对手走边路 / 中路”指令后，攻击球员的行为

守门员

- 优化了在某些情况下，守门员保护球门近柱的表现

- 优化了多种情况下，守门员 AI 的表现

其他

- 修复了在使用区域防守的情况下，球员防守边路定位球时漏人的问题

- 修复了球即将进入球门时防守球员仍然将球让给门将的罕见问题。

- 修复了球员突然大幅加速的罕见问题

- 修复了越位进球被判有效的罕见问题

- 修复了球员选择触球后，就小力推射的罕见问题

- 修复了皮球位置太高，无法凌空抽射时，球员离球门很远仍然头球攻门的问题

- 修复了某些情况下，攻击球员回撤太深的问题

- 修复了数据中心球队分析报告中，绝佳机会显示为零次的问题

- 调整了 VAR 系统，使其更难预测

- 移除了进攻型边后卫“增加盘带”的指令

- 增加了 AI 经理在合适的情况下，对组织型后腰角色的使用

- 修复了多个稳定性问题

玩法：

- 优化了一些非活跃联赛中，球员的“现有能力”成长速率

- 优化了球员属性的分配 —— 作用于新生球员的生成与成长（例如：边后卫的传中属性）

- 优化了 AI 俱乐部个人训练的逻辑

- 调整了新生球员的声望

- 修复了球员个人位置 / 角色 / 职责训练被错误移除的问题

- 修复了玩家常用战术中没有某个位置，但球员却对这个位置缺乏深度表示不满的问题

- 修复了球员与董事会误以为俱乐部愿景落空的问题

- 修复了球探预算用尽后，球探数量变为零的问题

- 修复了财政界面中，平均基本薪资的显示问题

- 修复了玩家设立一项招募重点后，没有足够多推荐球员的问题

- 修复了玩家无法取消对某位球员的考察任务的问题

- 调整了 U18 球员对预转会交易的兴趣

- 调整了使用特定阵型时，AI 的转会目标

- 调整了新设立招募重点的球员库

- 优化了租借交易谈判时，AI 还价的表现

美术与动画：

- 修复了下半场比赛开始时，球衣颜色改变的问题

- 优化了守门员的多个动画

赛事与规则 *：

- 修复了英格兰足总杯（FA Cup）第二轮赛事日期安排不合常理的问题

- 修复了一些球员没有英国定居身份的问题

- 修复了南美解放者杯（Copa Libertadores）小组赛结束后触发抽签的问题

- 修复了某些国家中，俱乐部外租球员数量规定错误的问题

- 修复了俱乐部在周四进行欧战赛事后，周六需要继续参加联赛的问题

- 修复了意大利杯（Italian Cup）半决赛安排在国际赛事周进行的问题

- 修正了葡萄牙足球超级联赛（Portuguese Championship）的分组情况

- 更新了一系列替补规则

- 优化了英格兰第一级别联赛的赛程，减少“魔鬼赛程”的出现

- 优化了意大利甲级联赛（Italian Serie A）在 12 月的赛程安排

- 顺应欧洲冠军联赛（Champions League）新规，增加了在 1 月份的赛事注册窗，以应对冬季转会窗带来的变化

- 英格兰足球联赛杯（Carabao Cup）半决赛不再于温布利大球场进行

- 英格兰的俱乐部可以在 3 月 23 日前，在转会窗以外的时间签下自由球员

- 现可以提交任意符合英格兰足球联赛规则的阵容

- 修正了印尼联赛的转会窗日期

- 非洲国家杯（Africa Cup of Nations）现调整至 2024 年 1 月进行

- 在苏格兰联赛中引入了 VAR

- 修正了芬兰俱乐部的分组，该调整会在 2023 赛季开始的游戏中生效

- 更新了多项亚洲赛事的外援规则

界面与用户体验：

- 修复了场边辅助自动改变的问题

- 修复了会议面板中，比赛数量显示错误的问题

- 修复了阵容注册界面中，筛选功能错误的问题

- 修复了所有视觉图下拉菜单中，一些散点图不能显示的问题

- 修复了在俱乐部愿景菜单转会状态一栏中，转会重复显示的问题

- 修复了在动态菜单中，球队状态条反方向显示的问题

- 修复了玩家在创建经理角色时使用“从照片生成 3D 模型”功能后，无法进入耳环面板的问题。

- 修复了比赛中分析面板的可视化图颜色显示错误的问题。

- 增加了比赛中剩余换人次数的显示