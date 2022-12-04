《足球经理 2023》新版本已原生支持苹果 M1 / M2 系列等 Apple Silicon 芯片

IT之家 12 月 4 日消息，《足球经理 2023》已于 11 月正式上线 PS5、Xbox、Steam、Epic 与 Microsoft Store 平台，更是首发加入 XGP，支持 Xbox 主机与 Windows PC 数据互通，国区定价 228/268 元。
现在《足球经理 2023》迎来了 23.2 版本的大型更新，不但对游戏进行了多种优化，更是直接原生支持苹果 Apple Silicon 芯片。
我们非常高兴地宣布，《足球经理 2023》的大型更新 23.2 现已在 Steam，Epic 和 Microsoft Store 平台上线。
外置编辑器的更新也在上述的平台上线。
本次更新与现有游戏存档兼容，能让您在尽享更新益处的同时继续现有的管理生涯。
如果您在下载和安装时遇到任何问题，我们建议您重新启动 Steam 或 Epic，或者在 Windows Store 上手动检查更新。
我们想借此机会感谢每一位花时间向我们提交反馈的经理，特别是通过我们的 Bug Tracker 提交反馈的各位经理。我们团队阅读了各位在此提出的每一个问题，你们的意见与反馈，对我们来说非常珍贵。
23.2 更新内容（包括但不限于）：
稳定性与技术性更新：
- 改善了稳定性和修复崩溃问题
- 游戏优化
- 修复了验证基本规则时，外置编辑器崩溃的罕见问题
- 修复了同时执教俱乐部与 U23 国家队时，游戏进度无法推进的问题
- 添加了原生 Apple Silicon 支持
引擎 23.1.0.0：
关键更新
- 修复了三后卫阵型中，边后卫 / 边翼卫插上后，防守球员错误地向前压上的问题
- 调整了一些队伍的直传球偏好
- 减少了不真实长传球的数量
- 减少了球员背对球门时，轻易丢球的次数
- 降低了防守球员在禁区内或禁区周围丢失球权的频率
- 调整了防守球员上抢拦截的预判
- 调整了防守球员处理高空球的决策
- 调整了防守球员走神失误后的反应时间
- 改善了中后卫为搭档补位的决策
- 改善了角球防守，特别是防守球门近柱的表现
球员位置 / 移动
- 修复了双攻击型中场体系中的站位问题，使这两名攻击型中场在球队控球或高位压迫状态时站位更宽
- 修复了四后卫体系下中后卫站位问题，让其在后场组织进攻时站位更宽
- 进一步优化了球员移动的决策，优化他们回撤接球或者是前插利用对方防线身后空间的选择
- 优化了采用防守区域短传出球与门将接球指令后，防守球员的无球站位
- 调整了内切型边后卫的站位以更好地支援进攻，尤其是进攻重心转移至边路后
- 修复了伪边锋在某些情况下，持球推进过于靠边路的问题
压迫
- 修复了边锋往边路 / 中路压迫时的位置问题
- 修复了边锋压迫对方门将开门球时的位置问题
- 修复了采用最激进的压迫触发等级后，中场与边路球员压迫位置不够高位的问题
- 修复了防守型中场球员往边路压迫时的错误抉择
- 整体调整了在使用“压迫对手走边路 / 中路”指令后，攻击球员的行为
守门员
- 优化了在某些情况下，守门员保护球门近柱的表现
- 优化了多种情况下，守门员 AI 的表现
其他
- 修复了在使用区域防守的情况下，球员防守边路定位球时漏人的问题
- 修复了球即将进入球门时防守球员仍然将球让给门将的罕见问题。
- 修复了球员突然大幅加速的罕见问题
- 修复了越位进球被判有效的罕见问题
- 修复了球员选择触球后，就小力推射的罕见问题
- 修复了皮球位置太高，无法凌空抽射时，球员离球门很远仍然头球攻门的问题
- 修复了某些情况下，攻击球员回撤太深的问题
- 修复了数据中心球队分析报告中，绝佳机会显示为零次的问题
- 调整了 VAR 系统，使其更难预测
- 移除了进攻型边后卫“增加盘带”的指令
- 增加了 AI 经理在合适的情况下，对组织型后腰角色的使用
- 修复了多个稳定性问题
玩法：
- 优化了一些非活跃联赛中，球员的“现有能力”成长速率
- 优化了球员属性的分配 —— 作用于新生球员的生成与成长（例如：边后卫的传中属性）
- 优化了 AI 俱乐部个人训练的逻辑
- 调整了新生球员的声望
- 修复了球员个人位置 / 角色 / 职责训练被错误移除的问题
- 修复了玩家常用战术中没有某个位置，但球员却对这个位置缺乏深度表示不满的问题
- 修复了球员与董事会误以为俱乐部愿景落空的问题
- 修复了球探预算用尽后，球探数量变为零的问题
- 修复了财政界面中，平均基本薪资的显示问题
- 修复了玩家设立一项招募重点后，没有足够多推荐球员的问题
- 修复了玩家无法取消对某位球员的考察任务的问题
- 调整了 U18 球员对预转会交易的兴趣
- 调整了使用特定阵型时，AI 的转会目标
- 调整了新设立招募重点的球员库
- 优化了租借交易谈判时，AI 还价的表现
美术与动画：
- 修复了下半场比赛开始时，球衣颜色改变的问题
- 优化了守门员的多个动画
赛事与规则 *：
- 修复了英格兰足总杯（FA Cup）第二轮赛事日期安排不合常理的问题
- 修复了一些球员没有英国定居身份的问题
- 修复了南美解放者杯（Copa Libertadores）小组赛结束后触发抽签的问题
- 修复了某些国家中，俱乐部外租球员数量规定错误的问题
- 修复了俱乐部在周四进行欧战赛事后，周六需要继续参加联赛的问题
- 修复了意大利杯（Italian Cup）半决赛安排在国际赛事周进行的问题
- 修正了葡萄牙足球超级联赛（Portuguese Championship）的分组情况
- 更新了一系列替补规则
- 优化了英格兰第一级别联赛的赛程，减少“魔鬼赛程”的出现
- 优化了意大利甲级联赛（Italian Serie A）在 12 月的赛程安排
- 顺应欧洲冠军联赛（Champions League）新规，增加了在 1 月份的赛事注册窗，以应对冬季转会窗带来的变化
- 英格兰足球联赛杯（Carabao Cup）半决赛不再于温布利大球场进行
- 英格兰的俱乐部可以在 3 月 23 日前，在转会窗以外的时间签下自由球员
- 现可以提交任意符合英格兰足球联赛规则的阵容
- 修正了印尼联赛的转会窗日期
- 非洲国家杯（Africa Cup of Nations）现调整至 2024 年 1 月进行
- 在苏格兰联赛中引入了 VAR
- 修正了芬兰俱乐部的分组，该调整会在 2023 赛季开始的游戏中生效
- 更新了多项亚洲赛事的外援规则
界面与用户体验：
- 修复了场边辅助自动改变的问题
- 修复了会议面板中，比赛数量显示错误的问题
- 修复了阵容注册界面中，筛选功能错误的问题
- 修复了所有视觉图下拉菜单中，一些散点图不能显示的问题
- 修复了在俱乐部愿景菜单转会状态一栏中，转会重复显示的问题
- 修复了在动态菜单中，球队状态条反方向显示的问题
- 修复了玩家在创建经理角色时使用“从照片生成 3D 模型”功能后，无法进入耳环面板的问题。
- 修复了比赛中分析面板的可视化图颜色显示错误的问题。
- 增加了比赛中剩余换人次数的显示
IT之家了解到，《足球经理 2023》是一款由 Sports Interactive 开发，世嘉发行的足球模拟游戏。
在《足球经理（Football Manager）2023》中，重心不只是制定策略或组建球队，更重要的是在你逐步确立自身风格的同时迎接挑战并开辟新天地。
在你管理俱乐部期间，投身深化战略深度、钻研战术细节的研究中。你将通过撰写属于你们的头条新闻、赢得粉丝的尊敬和爱戴，以及称霸赛场，跻身精英行列。
【游戏说明】
・找到属于你的俱乐部。满足董事会的期望，所向披靡地赢取足球最高奖项。
・打造超级巨星，而不只是四处挖人。在幕僚的协助下精明地招募新人，并为你的足球神童提供通向一流球队的途径，力求缔造出一支世界级阵容的队伍。
・球队的比赛风格取决于玩家自身。在战术板上拟定独到的战略，以便获取重要的胜利，见证令人难忘的比赛日时刻。
【招聘系统革新】
为了更好地理解招聘流程的演进，我们在过去几年中与足球主管、数据分析师，球探以及经理进行了广泛交流。所有这些讨论都帮助和指导了我们对《足球经理（Football Manager）2023》招聘系统的改造。它们分为四类，包括阵容规划员、经验矩阵、球探发掘，以及经纪人和招聘会议。
【赛事 AI 和动画表现】
我们赛事团队的主要关注点之一，就是对是 AI 经理行为逻辑的改善，使它们比以往任何时候都更加智能。我们对“球员决策”和“比赛引擎 AI”也进行了大幅更新，涵盖乃至超越了整个球场。与此同时，我们对动画引擎的改进和对团队指令的修改，确保了《足球经理（Football Manager）2023》尽可能贴近现实生活。
【欧足联官方俱乐部赛事】
这不仅是一个标准许可，这是《足球经理》史上首次纳入获得完整授权的欧足联俱乐部赛事。它也让周二、周三和周四晚上的比赛变得更加特别。在制作涉及欧足联授权内容的所有升级、强化和功能时，我们的团队都力求忠实再现欧足联的观感、体感，以及那些激动人心的大型赛事。
【支持者信心】
我们意在增强粉丝群体在游戏中的重要性。通过引入支持者数据，我们能够为你提供俱乐部粉丝群的快照。此外，新增的“支持者信心”与你的“董事会信心”同等重要，将反映粉丝们当前的情绪。这将有助于你时刻掌握支持者对你的看法，以及你是否胜任这份工作。
【动态经理时间线】
无论你是历经多个赛季带领一支球队从低级别联赛到问鼎杯赛冠军，还是刚刚在第一个赛季中成功保级，我们都知道足球经理档案有多么重要。在《足球经理 2023》中，我们通过引入动态经理时间线来延续这一主题 —— 用一种全新的方式，展示和跟踪你的成就与职业生涯中的里程碑。