《猎魔人：血源》正式预告公开：杨紫琼主演，12 月 25 日上线网飞

IT之家 12 月 4 日消息，今日网飞公布了《猎魔人》前传剧集《猎魔人：血源》正式预告，该片由杨紫琼主演，将于今年 12 月 25 日上线网飞。

杨紫琼饰演剑精灵 Scían，索菲亚・布朗饰演吟游歌者 Éile，劳伦斯・欧弗林饰演复仇战士 Fjall。该剧故事聚焦《猎魔人》事件前 1200 年的精灵世界和文明，将探索第一个猎魔人的起源，和什么事件导致了著名的大灾难“世界交汇”：人类、怪物、精灵的世界会合而为一，大量知识永久消失，历史被改写。

IT之家了解到，《猎魔人》是一部美国和波兰合拍的奇幻网络剧集，改编自波兰作家安杰伊・萨普科夫斯基的同名系列小说。以虚构中世纪风格被称为“大陆”的世界为背景，《猎魔人》探索了利维亚的杰洛特和希瑞公主的传说，他们因命运而相连。本剧由劳伦・施密特・赫斯里希所开创，亨利・卡维尔、芙蕾雅・艾伦和安雅・夏隆查主演，故事主要叙述变种猎魔人利维亚的杰洛特游走于世界各地，试图在一个充满怪物和人心险恶的世界中找到自己的定位。

第一季于 2019 年 12 月 20 日在 Netflix 上首播，改编自《白狼崛起》和《宿命之剑》，为主要猎魔人系列故事之前的短篇小说集。第二季共八集，于 2021 年 12 月 17 日播出。2021 年 9 月，Netflix 宣布预订第三季。本剧亦衍生出两部前传作品，动画电影《猎魔人：狼之恶梦》于 2021 年 8 月 23 日推出，另一部迷你剧《猎魔人：血缘》将于 2022 年 12 月 25 日首播。