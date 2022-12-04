花椒直播即将上市，周鸿祎是第一大股东

IT之家 12 月 4 日消息，11 月 30 日，由周鸿祎持股 38.21% 作为第一大股东的花房集团，正式开始招股。花房集团可能大家并不熟悉，但花椒直播大家一定不陌生，花房集团的旗下直播平台就包括花椒直播、六间房、奶糖等。值得一提的是，这已经是花房集团第三次冲击 IPO 了。

据悉，10 月 25 日，花房集团正式向港交所递交了招股书。11 月 24 日，花房集团已经通过上市聆讯。花房集团拟全球发售 4600 万股，预计 12 月 12 日于联交所主板挂牌上市。周鸿祎为花房集团第一大股东，持股 38.21%。

IT之家了解到，招股书显示，从 2018 年截止到 2021 年的前 8 个月，花房集团的收入分别为 19.93 亿、28.31 亿、36.84 亿、29.6 亿。花椒是花房集团的营收主力。今年上半年，花椒直播的营收为 13.7 亿元，占花房集团总营收的比重为 66.1%。用户和主播方面，截至 2022 年 5 月，花房集团累计注册用户为 4.15 亿，主播总数为 1102.7 万，主播经纪公司为 1155.9 万家。

不过，花房集团的内容生态被指一直处在“涉黄”边缘，旗下的直播平台大量主播通过打擦边球来博取眼球。信息显示，2018 年至 2021 年三月，花椒直播运营公司北京密境和风科技有限公司涉及 5 次行政处罚，原因全部为直播中涉及低俗、X 暗示等内容，以及提供含有禁止内容的互联网文化产品等等。罚款金额为 1 万元、1.5 万元或 3 万元。同样，北京花房科技有限公司涉及两次行政处罚，原因为存在低俗的表演行为。此外，该公司旗下的六间房秀场还涉及违规收取个人信息等行为。花房集团招股书中披露，过往期间，有 33 名主播因在平台展示不当内容而被列入网络直播主播警示名单，其中 25 名主播因性暗示的表现及语言被列入警示名单。