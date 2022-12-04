OPPO Find N2 / Flip 参数曝光，分别搭载高通骁龙 8+ 和联发科天玑 9000+

IT之家 12 月 4 日消息，去年 12 月 15 日，OPPO 推出了旗下首款折叠屏手机 OPPO Find N，该机搭载骁龙 888 处理器，配备 7.1 英寸可折叠内屏与 5.49 英寸外屏，起价 7699 元。

不出意外的话，OPPO 下周就要开始官宣 / 预热新一代折叠屏手机了。根据现有爆料和认证信息，新一代折叠屏机型包括两款新机，名为 Find N2 和 Find N2 Flip，就是很常见的那种横向折叠屏和竖向翻盖式折叠屏手机。

现在，数码博主 @体验 more 放出了这款新机的大部分参数信息。

据称，OPPO Find N2 搭载了高通骁龙 8 + Gen1 的低频版，后置 50MP 的 IMX890 主摄，支持 OIS 防抖，兼备 48MP 的 IMX581 和 32MP 的 IMX709 镜头，支持 2 倍光学变焦，内外屏的前置都是 32MP 镜头。

IT之家曾报道，这款机型此前已经出现在了 Geekbench 中，型号显示为 PGU110，确实采用了荣耀 80 Pro 同款的低频版高通骁龙 8 + Gen 1 处理器，单核跑分 1262，多核跑分 3902，保证性能良好的同时使功耗更低。

▲ OPPO Find N

此外，这款折叠屏新机的内屏采用了 7.1 英寸 1920*1792 分辨率 120Hz 刷新率的三星 E6 材质大屏，而外屏是一块 5.54 英寸的小屏，同样是三星 E6 材质，拥有 2120*1080 分辨率和 120Hz 刷新率。

其他方面，该机将采用 4520mAh 电池，支持 67W 快充，配备马里亚纳 X ISP 芯片，拥有哈苏影像系统，素皮款重约 233g，玻璃面板款则为 237g，采用侧面指纹识别方案，运行基于 Android 13 的 ColorOS 13。

OPPO Find N2 Flip 相对来说起步价更低，因为它搭载的是联发科天玑 9000+ 芯片，后置 50MP IMX890+8MPIMX355 双摄，前置 32MP 的 IMX709 传感器。

显示方面，这款小折叠屏手机采用了 6.8 英寸 2520*1080 分辨率 120Hz 刷新率的三星 E6 内屏，而外部还有一块 3.26 英寸小屏，支持 44W 快充，但只有 4300mAh 电池，同样搭载马里亚纳 X 芯片和哈苏影像系统，重约 191g。

此外，数码博主 @数码闲聊站 之前也曾透露，代号“白天鹅”的 OPPO Find N2 将拥有黑、白、绿三款配色，而代号“蜻蜓”的 Find N2 Flip 手机将拥有黑、白、紫三款配色。

▲ OPPO Find N2 Flip 概念图，外观以最终量产机型为准