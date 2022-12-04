《赛博朋克 2077》将推出年度版，但不包括 PS4 与 Xbox One 平台

IT之家 12 月 4 日消息，CDPR 此前确认将于 2023 年发布《赛博朋克 2077》年度版。类似于《巫师 3》年度版，《赛博朋克 2077》年度版也将会直接包含全部的 DLC 内容，然而年度版仅会在 PC、PS5 和 Xbox Series S|X 上发布。

IT之家曾报道，CDPR 还确认正在为《赛博朋克 2077》开发付费 DLC“往日之影”，新 DLC 仅在 PC、PS5 和 Xbox Series S|X 上发布。新 DLC 将在夜之城开启全新区域，拨开谍影迷雾，揭秘往日之影。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》是迄今为止游戏界最具争议的游戏之一，发售时出现了海量问题，以至于在发售后不久就从 PlayStation Store 中下架了。CD Projekt 向玩家进行了退款，并受到了激烈批评。但随着改编动画《赛博朋克：边缘行者》的爆火和游戏自身的不断优化，目前在销量和口碑上都得到了回升。

CD Projekt 目前正在计划推出一批新游戏，包括代号为 Orion 的《赛博朋克 2077》续作，预计将提供在线多人游戏功能，以及采用虚幻引擎 5 的初代《巫师》游戏的重制版，还有一个新的《巫师》三部曲也在制作中。

如果按照 CDPR 的说法，《往日之影》完成后将开发新的赛博朋克游戏《猎户座计划》，新作可能将于 2027-2028 年才能推出。

随着《赛博朋克：边缘行者》大获成功，《赛博朋克：2077》所有平台也出现了火热的销售情况，预计 CDPR 还将为这款作品带来长久的更新支持。