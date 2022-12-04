睡不醒别赖基因，UC 伯克利最新研究：锻炼和早餐是关键

打工人嘛！

一周总有五个工作日早上睡不够，上班困成狗。

尤其冬天，「再睡一会」的渴望别提多深……

你可能认为自己天生「睡不醒」星人？事情没那么简单。

来自 UC 伯克利的研究团队提出，老睡不醒跟基因没多大关系。

相比下，我们更应关注：

（1）前一天睡眠质量和时长；（2）运动情况；（3）早餐后血糖不飙升；

除了上面几点，情绪状态与年龄等长期因素，也影响我们晨间清醒程度。

目前，该文已发布在 Nature Communications 上，引发不少关注。

所以，科研工作者如何得出这些结论的？

是什么让你早上支棱起来？

苏醒后，身体无法从睡梦状态有效转换到清醒状态，这被认为是一种「睡眠惯性」。此类问题轻则让打工人萎靡一天，重则危及高风险行业工作者本人及他人生命。

过去研究对影响「睡眠惯性」的关键因素知之甚少。

此次，科研团队选取了 833 人（包括同卵异卵双胞胎和基因完全不同的个体），进行为期 2 周的研究。

其间，科研工作者让他们配套带血糖检测仪、测量活动状况的加速度计手表，并食用不同营养成分的早餐，对比早餐的影响。

至于评估清醒程度，科研团队使用了视觉模拟量表方式，对同一人在不同时间点，请他给自己的清醒度打分（0-100），以此获取差异值。

科研人员先测定人们刚醒来和起身数小时后的清醒状况。

下方 ab 图表为不同呈现方式，但都能看出，人体从早上开始大脑清醒程度开始提升，到中午达到峰值，再到晚上持续下降：

接着，科学家们假定一些影响因子，诸如性别、身高体重指数、睡眠时长、早餐类型等等。

将这些参数输入机器学习模型，评估与早晨清醒情况的关联。

最终，他们得到四个最关键因素：情绪、年龄、睡眠、进食频率。

具体来说，情绪，尤其日常幸福水平，是左右大脑清醒状态的关键因素。

此前就有结论，患有情绪障碍个体的大脑清醒及对环境的警觉水平较低，也可作为侧面佐证。

年龄也是影响因素，跟情绪水平一样，我们无法立马改变。

不过，睡眠质量、运动、进食频率我们可以立即调整。一个人夜间睡眠质量越好，其白天清醒程度就越高，此外，前一天锻炼，第二天人也更清醒。

更有意思的是，进食频率与脑清醒程度成反比，一天吃 5 顿，参与者清醒程度明显低于 3-4 顿群体。

看来，「吃越多，人越傻」还有点道理。

进食频率外，科研人员还发现「早餐吃什么」，对晨间清醒程度也有影响。

结果显示，如果早餐食用仅含单糖的葡萄糖，人体血糖水平会飙升，此种状况会抑制下丘脑促进觉醒的神经元，进而导致人大脑清醒程度降低。

反之，如果食用构成更丰富的早餐（成分包括脂肪、蛋白质、果糖膳食纤维等多糖），对血糖影响更为平和，为参与者带来更高警觉性。

至于遗传对「睡不醒」的影响，科研团队比对了双胞胎们参与实验的结果。

他们发现，基因确实会影响一个人的睡眠时长及质量，从下表能看出，关联值（h 平方）集中在一个区间内，数值也较高。

但基因与晨间清醒度之间的关联值（h 平方），在不同样本比对中差别明显，且不集中在一个稳定区间内，甚至还可能为零。

也就是说，睡醒后大脑清醒程度，与遗传本身关系并不大。

实验团队

最后，介绍下研究团队成员。

一作 Raphael Vallat，来自 UC 伯克利分校心理学系的人类睡眠科学中心，此外，他还是智能穿戴公司 Oura 的机器学习算法工程师和睡眠顾问。

二作 Sarah Berry，来自英国的伦敦国王学院营养科学系，主要研究饮食成分对人体新陈代谢的影响。

值得一提的是，关于本文的研究结论，网友们有更多不同看法。

有人认为自己空腹到下午，反而更清醒。

还有人调侃，他们忽略了浓缩咖啡、香烟这种早餐核心要素。

所以，你怎么看？

参考链接：

[1]https://www.nature.com/articles/s41467-022-34503-2

[2]https://news.berkeley.edu/2022/11/29/scientists-discover-secret-to-waking-up-alert-and-refreshed/

[3]https://news.ycombinator.com/item?id=33804126

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：詹士