华为 nova 8 系列、MatePad Pro10.8 等设备不限量开放鸿蒙 HarmonyOS 3 正式版升级

IT之家 12 月 4 日消息，华为已于 12 月 2 日开启新一轮的 HarmonyOS3 正式版升级，新增 nova8 系列、MatePad Pro 10.8、MatePad 11、MatePad 10.8 六款设备。

IT之家了解到，华为 nova 8/ nova 8 Pro 4G / 5G 目前已不限量开放 2.0.0.275/276--3.0.0.161 版本升级，不过实际上 3.0.0.161 版本已经是正式版，但由于此前正式版报名未开启因此未对外体现正式版。

同理，华为 MatePad Pro 10.8 英寸 / MatePad Pro 5G 10.8 英寸以及 MatePad 10.8 英寸三款平板电脑也已经不限量开放 2.0.0.265-3.0.0.163 版本升级。

升级路径：

1、“我的华为 App - 首页 - 升级尝鲜 -（HarmonyOS 3 尝鲜）立即查看-（多设备尝鲜）升级尝鲜”；

2、“会员中心 App - 首页 - 升级尝鲜 - HarmonyOS 3 升级尝鲜”

IT之家了解到，华为在今年 9 月推出了 HarmonyOS 3 系统，带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍等。

如果你是华为终端的用户，今天就可以在设备的设置-系统和更新-软件更新-检查更新栏目中进行下载升级。