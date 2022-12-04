《Warframe（星际战甲）》现已支持跨平台游玩

IT之家 12 月 4 日消息，加拿大开发商 Digital Extremes 从去年开始一直承诺为《Warframe（星际战甲）》提供跨平台游玩，现在这一承诺终于兑现。

今天起，《星际战甲》已支持 PC、Xbox、PlayStation 和 Switch 之间的跨平台游玩。

据介绍，玩家可以手动选择是否打开跨平台游玩，打开之后，玩家正在使用的平台将清楚地标明在用户名旁边。跨平台功能包括聊天、加入队伍、与其他玩家进行匹配等。也就是说，跨平台语音聊天暂时不可用，跨平台存档功能也暂时没有上线。

此外，为了避免《星际战甲》跨平台玩家池时出现混淆，现在每个玩家都会得到唯一的数字后缀，当玩家希望邀请某人加入他们的队伍，或想要与其他可能具有相同名称的玩家聊天时，就需要用这个后缀指明特定玩家。

IT之家了解到，第三人称射击游戏《星际战甲》由 Digital Extremes 研发，是一款科幻类题材射击网游。这款游戏是距今几千年后的宇宙为背景，一种神秘的病毒忽然席卷了整个地球，幸存的人类发现病毒已经将大部分人类变成怪物，走投无路的人类设法离开地球，并征服了太阳系，他们制造了一种半机械半 AI 的奥罗金来帮助仅存人类维护统治。

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