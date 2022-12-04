今年 1-10 月全球旅行应用下载量逼近 20 亿次，中国市场高德地图、百度地图、铁路 12306 前三

IT之家 12 月 4 日消息， Sensor Tower 最新报告显示，随着疫情影响的减退，2022 年 1-10 月全球旅行应用下载量逼近 20 亿次，超越 2019 年同期下载量，其中北美、欧洲和拉丁美洲等主要市场下载量已超过疫情前水平。此前，2020 年全球旅行应用下载量受疫情影响下滑 20.6%。

下载量方面，2020 年第二季度，全球旅行应用下载量因疫情影响同比下降 34.4% 至 3.9 亿次。随着全球旅行市场的逐步恢复，2022 年第二季度旅行应用下载量同比上升 29.5% 达 6.1 亿次。2022 年第三季度旅行应用下载量继续增长至 6.5 亿次，创历史新高。

在亚洲市场，本土旅行应用占据市场主导地位。其中来自本土发行商的高德地图、Kakao T 和 Grab Superapp 分别位居 2022 年中国、韩国和东南亚旅行应用下载榜榜首。

IT之家了解到，2022 年 1-10 月中国旅行应用市场前十位的应用分别为：高德地图、百度地图、铁路 12306、哈啰、携程旅行、嘀嗒出行、腾讯地图、去哪儿旅行、同程旅行、智行火车票。

此外， Sensor Tower 称 Uber 是全球下载量最大的共享出行应用，2019 年至 2022 年稳居全球共享出行应用下载量冠军宝座。受疫情影响，Uber 下载量有所下滑，但仍远超同类竞争者。