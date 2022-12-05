三星 GDDR7 显存介绍：带宽和密度可达 GDDR6 两倍

IT之家 12 月 5 日消息，三星上个月介绍了最新的内存方案，并表示 8.5Gbps LPDDR5X 和 GDDR7 存储芯片正在路上。

现在， Ian Cutress 博士介绍了有关未来 GDDR7 显存的部分技术规格。据称，新一代 GDDR7 显存的带宽和密度将是当前 GDDR6 的两倍。

首先， GDDR7 显存将采用 PAM3 信令，速率可达 36Gbps。IT之家了解到，传统的 GDDR6 使用的是 NRZ（不归零）或 PAM2 信令，数据速率达 14~24 Gbps 。值得一提的是，英特尔此前公布的 80G 雷电接口和 USB 接口也将使用 PAM3 信令。

虽然目前有一些 18 Gbps、20 Gbps 和 22 Gbps 的 GDDR6 芯片，但它们没能在 RTX 30 系列“Ampere”GPU 的开发阶段投产，因此 NVIDIA 和美光共同开发了基于 PAM4 信令的 GDDR6X 标准，速度范围在 18 Gbps 到 23 Gbps 之间。

据介绍，传统的 NRZ 信令每周期可提供 1bit 的传输速率，而 PAM4 可实现每周期 2bit 的传输速率，而 PAM3 则使用了一个更高级的波形，包括更多的“眼”(波的交叉所产生的间隙)，从而实现到每周期 3bit。

三星表示，PAM3 比 NRZ 信令的效率高出 25%，GDDR7 的能效将提高 25%。

三星表示，新一代 GDDR7 显存可带来 36 Gbps 的数据速率，相比 GDDR6 足足高出一倍，当然 GDDR6 对于 GDDR5 也有同样的提升。

一个具有 256bit 内存总线的 GPU 在使用 36 Gbps 的 GDDR7 显存时将获得 1152 GB / s 的内存带宽，而如果是带有 384bit 接口的高端 GPU 可达到 1728 GB / s，主流级的 128bit 接口只有 576 GB / s。