骁龙 8 Gen 2 游戏手机红魔 8 Pro 配置曝光：首发极窄屏下前摄直屏，隐藏性更好

IT之家 12 月 5 日消息，据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，红魔 8 Pro 系列的屏幕是一大亮点，将首发隐藏性更好的极窄屏下前摄直屏。

该博主透露，红魔 8 Pro 系列拥有 163.98×76.35×8.9mm 机身尺寸，重 228g，采用 6.8 英寸 OLED 护眼柔性直屏，配备 16MP 屏下前摄，后置 50MP+8MP+2MP 组合，提供 5000mAh / 6000mAh 双版本，搭配 165W 充电器。

此前，红魔上月确认红魔 8 Pro 系列将是首款搭载骁龙 8 Gen 2 的游戏手机。IT之家了解到，第二代骁龙 8 移动平台采用 4nm 工艺制程，为全新 1+2+2+3 架构，包括一个主频 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四个 2.8GHz 的性能核心（2×Cortex A715+ 2×Cortex A710）以及三个 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。

3C 认证显示，型号为 NX729J 的努比亚 5G 数字移动电话机（预计为红魔 8 Pro）配备了两款电源适配器，一个是经典的 165W 充电头 NB-A20825C，另一款是首次亮相的 80W 充电头 STC-A1172520400C。

从工信部入网信息来看，该机为双卡双待移动电话机，支持 NR NSA / NR SA / TD-LTE / LTE FDD / WCDMA / CDMA 1X / GSM 制式，还支持 5G-增强移动宽带（eMBB）技术，搭载 Android 操作系统。