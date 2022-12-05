新年新配色：OPPO Reno 9 万事红版本开启预售，2449 元起

IT之家 12 月 5 日消息，在上个月 OPPO 发布会上，作为「One More Thing」登场的是一款独特的配色 —— 万事红，即“万事正红、如意新年”。

据介绍，这款新机相机模组处还镶嵌了「如意兔」生肖设计，延续柔软细腻的丝绒触感，寓意万事如意，事事顺遂。

这款配色也是 OPPO Reno 9 标准版相对于 Pro 和 Pro + 独特的地方，因为两款更高配的机型反而没有这款贺岁色。新机今日开启预售，将于 12 月 10 日正式发售，首发 2449 元。

OPPO 表示，万事红定制“跃向圆满”互动桌面彩蛋为 OPPO Reno9 系列专属，点击挂件“表演”按钮，即可随机触发；“跃向圆满”定制主题面向所有 OPPO 用户免费开放，不限机型，在主题商店搜索“万事红”即可免费领取。

除万事红外，OPPO Reno9 还包括明日金、皓月黑、碧海青、微醺四款配色，机身薄至 7.19mm，轻至 174g。

IT之家了解到，该机搭载高通骁龙 778G 芯片，辅以 LPDDR4X+UFS 2.2 存储，但顶配为 LPDDR5+UFS3.1，还拥有 6.7 英寸 2412×1080 OLED 双曲屏幕，支持 120Hz 刷新率，2160Hz 超高频 PWM 调光，拥有 10bit 色深。

影像方面，OPPO Reno9 前置采用了 32MP 的索尼 IMX709（RGBW 阵列），后置则是 64MP 主摄 + 2MP 黑白双摄。

此外，OPPO Reno9 内置 4500mAh 电池，支持 67W 快充，采用超导石墨散热系统，厚 7.19mm，重 174g，支持 NFC、红外遥控，预装 ColorOS 13 系统。