《仙剑奇侠传七》将于 12 月 8 日发布 2.0 版本更新

IT之家 12 月 5 日消息，仙剑官方宣布《仙剑奇侠传七》将于 2022 年 12 月 8 日发布 2.0 版本更新。
《仙剑七》PC 版本特别更新预告、说明：
为了提供更好的游戏体验，《仙剑奇侠传七》PC 版将于 2022 年 12 月 8 号发布 2.0 版本更新，为避免给您带来困扰，特说明如下：
1、本次更新主要针对游戏运行效率，在游戏内容上没有任何变化；
2、由于采用了更高效率的软件打包机制，更新后游戏客户端占用空间将缩小至 30G；
3、采用最新的硬盘读取机制，优化游戏过程中载入和等待时间；
4、优化运行机制，游戏运行时将会获得更为稳定的帧数和流程体验。
由于本次优化涉及到全流程，客观上导致几乎所有文件都需更新（需下载约 30G 文件），为尽量避免不便，我们建议如下：
1、因游戏内容没有变化，建议已通关、无更新需求的玩家可忽略此版本更新；
2、有更新需求的玩家，可直接卸载原版本，重新下载安装最新版本；
3、强烈建议您在更新之前，对现有存档文件进行本地、云端备档。
感谢所有支持我们的朋友们，我们会继续努力更新和优化，为您提供更好的游戏体验。
IT之家了解到，这款游戏于 2021 年 10 月 15 日首发 PC 版，并于 2022 年 8 月 4 日发售 PS4 / PS5 版。
《仙剑奇侠传七》是由软星科技有限公司开发的动作角色扮演类游戏。本作注重剧情和游戏性的双重体验。故事围绕人、神、魔三族进行展开，在保证精彩演绎的同时，战斗系统较系列前作也做出重大变革，采用第三人称的即时战斗模式，作战流程无缝衔接，为玩家带来爽快的战斗体验。