《仙剑奇侠传七》将于 12 月 8 日发布 2.0 版本更新

IT之家 12 月 5 日消息，仙剑官方宣布《仙剑奇侠传七》将于 2022 年 12 月 8 日发布 2.0 版本更新。

《仙剑七》PC 版本特别更新预告、说明：

为了提供更好的游戏体验，《仙剑奇侠传七》PC 版将于 2022 年 12 月 8 号发布 2.0 版本更新，为避免给您带来困扰，特说明如下：

1、本次更新主要针对游戏运行效率，在游戏内容上没有任何变化；

2、由于采用了更高效率的软件打包机制，更新后游戏客户端占用空间将缩小至 30G；

3、采用最新的硬盘读取机制，优化游戏过程中载入和等待时间；

4、优化运行机制，游戏运行时将会获得更为稳定的帧数和流程体验。

由于本次优化涉及到全流程，客观上导致几乎所有文件都需更新（需下载约 30G 文件），为尽量避免不便，我们建议如下：

1、因游戏内容没有变化，建议已通关、无更新需求的玩家可忽略此版本更新；

2、有更新需求的玩家，可直接卸载原版本，重新下载安装最新版本；

3、强烈建议您在更新之前，对现有存档文件进行本地、云端备档。

感谢所有支持我们的朋友们，我们会继续努力更新和优化，为您提供更好的游戏体验。