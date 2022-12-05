Canalys：美国个人电脑第三季度出货量同比下降 12%，笔记本电脑跌幅最大

IT之家 12 月 5 日消息，分析机构 Canalys 的最新数据显示，2022 年第三季度，美国台式机、笔记本电脑和工作站的出货量同比下降 12%，跌至 1780 万台。

图源 Pexels

由于企业的商业支出变得谨慎，再加上消费者和教育层面的支出均有所下降，笔记本电脑出货量下跌了 14%，是所有个人电脑类别中降幅最大的产品品类。随着台式机从新冠疫情时期的衰退中复苏，第三季度该品类个人电脑出货量略微增长 1%。尽管推出了不少促销活动，但由于通货膨胀导致需求减少，平板电脑出货量小幅下跌 1%。此外，虽然最近几个季度的商业需求一直表现强劲，但第三季度商用细分市场的出货量还是下降了 2%。

戴尔在第三季度以 26% 的市场份额稳居美国台式机和笔记本电脑市场首位，但其出货量同比下降了 17%。惠普的出货量为 410 万台，位居第二，但在前五大厂商中跌幅最大，出货量下降了 23%。得益于第二季度供应紧张的积压订单开始陆续出货以及新推出的 M2 电脑，苹果在第三季度表现良好，出货量增长了 26%。联想在商用市场举步维艰，出货不理想，跌至第四位。宏碁以 14% 的强劲增长位居第五。

苹果以 41% 的市场份额保持了其长期以来在美国平板电脑市场的领先地位。最近几个季度，由于消费者对价格更加敏感高端平板电脑遭遇挫折，而亲民价位段的平板电脑则表现较为出色。亚马逊市场份额达到 27%，排名第二，在 7 月份成功举办的 Prime 会员日的支持下，其出货量增长了 20%。三星以 160 万台出货量位居第三，同比下降 13%。TCL 加大了在美国的营销和品牌推广力度，增长势头持续强劲，涨幅高达 133%，而微软以 12% 的跌幅跻身前五名。