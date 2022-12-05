澜起科技：DDR5 世代内存模组配套芯片需求将大幅增加

IT之家 12 月 5 日消息，根据澜起科技今日披露的投资者关系活动记录，澜起科技在接受机构调研时表示，随着 DDR5 相关产品渗透率的稳步提升，2022 年第三季度公司的内存接口芯片和内存模组配套芯片收入均有所增长，从而推动互连类芯片产品线业务的增长。

据介绍，内存接口及模组配套芯片的需求量和服务器内存模组的数量呈正相关。行业对内存容量的需求是持续增加的，为满足内存容量的增长需求，主要通过两种方式来实现，一是提升内存颗粒密度，二是增加内存模组数量。如果在一定时期内存颗粒密度提升放缓，则内存容量增长的需求将更多依靠增加内存模组数量来实现，这将带动内存接口及模组配套芯片需求量的增长。同时，在服务器行业景气度不高的情况下，客户会通过增配存量服务器的内存模组数量 / 容量来提升系统性能。此外，根据行业标准，在 DDR5 世代内存模组配套芯片需求将大幅增加。

IT之家了解到，澜起科技预计，随着支持 DDR5 的 CPU 逐渐上量，将进一步完善 DDR5 生态，提升 DDR5 内存模组的渗透率。公司已经量产 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片，DDR5 内存模组渗透率的提升将带动公司 DDR5 相关芯片的销售持续增长。

此外，澜起科技称，公司研发的 AI 芯片采用了近内存计算架构，主要用于解决 AI 计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的 CPU 带宽、性能瓶颈及 GPU 内存容量瓶颈问题，为客户提供低延时、高效率的 AI 计算解决方案，其效果相当于 CPU 的专用加速器。目前公司的 AI 芯片研发顺利。今年公司持续推进 AI 芯片的软硬件协同及性能优化，同时积极推进第一代 AI 芯片工程样片流片前的准备工作，预计 2022 年底之前完成第一代 AI 芯片工程样片的流片。

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