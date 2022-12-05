西山居旗下 《剑网 3》《剑网 3 缘起》《双生视界》等多款游戏明日停服一天

IT之家 12 月 5 日消息，西山居旗下多款游戏今日发布停服公告，宣布明日将停服一天。

《剑网 3》：

尊敬的各位侠士: 自 12 月 6 日 00:00 起，《剑网 3》停服一天。预计 12 月 7 日 00:00 后恢复，以游戏内实际开服时间为准。

感谢各位侠士的理解与支持。

《双生视界》：

致各位店长:

我们将于 12 月 5 日 23:55 进行停服维护，预计开服时间为 12 月 7 日 0:05。

与此同时，游戏内相关活动将进行下列调整，敬请店长仔细参阅：

1、服务器重新开放后，我们将全服发放本月 [每日签到] 面板的第 28 日~ 第 31 日的道具，即 [高级格式塔训练仪 * 1、晶币 * 25000、扩容源力电池 * 1、常规补给许可 * 1]。

2、12 月 7 日起，我们将在 3 个工作日内统计所有在 12 月 7 日 0:00 前月卡仍然生效的店长名单，并在确保统计无误后发放 [地球币 * 50、扩容源力电池 * 1]。

《剑网 3 缘起》：

尊敬的各位侠士:

自 2022 年 12 月 6 日 00:00 起，《剑网 3 缘起》游戏停服一天，预计 12 月 7 日 00:00 后恢复，以游戏内实际开服时间为准。

感谢各位侠士的理解与支持。

西山居成立于 1995 年，是金山集团旗下负责游戏业务的子公司，是国内最早的游戏工作室。公司已运营超过数十款网络游戏，涉足包括武侠、二次元、科幻、棋牌、换装养成、射击等诸多品类。代表作品为《剑侠情缘》。

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