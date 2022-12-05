《IB 恐怖美术馆》将于明年 3 月 9 日推出任天堂 Switch 版本

IT之家 12 月 5 日消息，《Ib》是一款 2012 年发布的冒险游戏，作者 kouri 后续又在 2022 年 4 月 11 日推出了重制版。本作发行商 PLAYISM 宣布《IB》将于 2023 年 3 月 9 日在 NS 平台发售，同时公布了 NS 版的发售日宣传片。

据介绍，Nintendo Switch 盒装版中将全批次附带收录了游戏创作手稿以及格鲁特纳作品集一览等内容的 A5 尺寸艺术设定集作为特典，并且还准备了附带游戏主角伊布所使用的“蕾丝刺绣手帕”的豪华限量盒装版。

这款游戏的 NS 版分为两个盒装版，附带艺术设定集的通常盒装版为 3980 日元（约 207 元人民币），附带艺术设定集和蕾丝刺绣手帕的豪华限定盒装版为 4980 日元（约 259 元人民币）。

IT之家了解到，本作是一个充满了奇特艺术品的美术馆内的 2D 探索性冒险游戏。主角是一个名为 Ib 的女孩，在与双亲前往 Weis・Guertenas 的展览时，陷入了画作中的奇幻世界，在那里遇到了 Garry 和 Mary 并与他们一同冒险。你可以一边到处寻找物品，一边活用艺术品的特点来解开机关谜题等，以逃出这个奇妙的美术馆为目标，所以又称为恐怖美术馆。