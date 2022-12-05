电池容量衰减问题有救了，索尼 WF-1000XM4 降噪豆迎来 1.6.1 固件更新

IT之家 12 月 5 日消息，索尼降噪豆 WF-1000XM4 今日迎来 1.6.1 版本固件更新，减轻了电池负担，并减少了长期使用造成的电池容量衰减问题。

大家可以将耳机充满电并保持与智能手机的连接，然后打开 Sony Headphones Connect App 进行固件更新。

IT之家了解到，此前有用户报告称，索尼 WF-1000XM4 在使用不到一年后出现了耳机电量衰减问题，从取出耳机舱到电量用尽时长骤减，从 100% 到 0% 可能只需要几分钟，索尼此前表示正在调查该问题。

索尼 WF-1000XM4 降噪豆于 2021 年 6 月发布，支持 LDAC 编码，搭载 V1 芯片，相比上一代在外观上体积减小了 10%，提供黑色和浅灰色可选，都有金色小圈环装饰，充电盒缩小了 40%。

续航方面，索尼 WF-1000XM4 开启降噪下耳机续航 8 小时（配合充电盒达 24 小时），关闭降噪下耳机续航达 12 小时（配合充电盒达 36 小时）。充电 5 分钟，听歌 1 小时，支持 Qi 无线充电。

如果大家遇到了续航与官方标称差异较大的问题，需要去索尼售后申请更换单元。如果耳机还没有出现问题，需要尽快更新 1.6.1 固件。