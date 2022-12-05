小米 13 Pro 手机通过印度 BIS 认证

IT之家 12 月 5 日消息，小米 13 系列预计将很快推出，此前 12 月 1 日发布会已推迟。在小米明年推出小米 13 Ultra 机型之前，小米 13 Pro 将是该阵容最高端手机。除了中国地区，小米 13 Pro 也将在印度推出。

小米 13 Pro 已经通过印度标准局（BIS）网站认证，预计很快就会推出。

小米 13 Pro 的全球版本型号是 2210132G。这款智能手机还在马来西亚 SIRIM 网站上被发现。小米目前还没有确认小米 13 系列全球版本上市日期。在印度，小米 13 Pro 可能会在 2023 年上半年发布。

小米 13 系列将搭载骁龙 8 Gen 2 芯片。官方预热还显示小米 13 Pro 机型将采用曲面显示屏，而标准版小米 13 机型将采用直屏。

IT之家获悉，小米 13 Pro 将配备 5000 万像素的索尼 IMX989 1 英寸传感器，以及 75mm 徕卡长焦镜头。传闻中的规格显示，这款手机的长焦相机将采用 5000 万像素的三星 JN1 传感器，超广角镜头采用 5000 万像素的三星 JN1 传感器。将搭载 6.73 英寸 OLED 120Hz 显示屏，分辨率为 2K。这款手机还可能配备 4820mAh 电池，支持 120W 快速充电、50W 无线充电和 10W 反向无线充电。

另一方面，小米 13 标准版将采用 6.3 英寸 Full HD+OLED 显示屏，刷新率为 120Hz。后置三摄像头，包括 5000 万像素主摄像头，1300 万像素超广角摄像头和 1000 万像素的长焦摄像头。对于自拍相机，两款手机都将配备 3200 万像素的前置摄像头。小米 13 将配备 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充，50W 无线充电和 10W 反向无线充电。

小米 13 和小米 13 Pro 两款手机都将运行基于安卓 13 的最新 MIUI 14 系统。