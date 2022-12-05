通用和 LG 新能源将向田纳西州合资电池厂再投 2.75 亿美元，将产量提高逾 40%

12 月 5 日消息，据国外媒体报道，通用汽车和 LG 新能源（LG Energy Solution）表示，他们将向位于美国田纳西州的合资电池厂追加投资 2.75 亿美元，以将产量提高 40% 以上。

据报道，位于田纳西州的工厂是通用汽车和 LG 新能源的合资公司 Ultium Cells LLC 正在建设的三家锂离子电池厂之一，另外两家位于密歇根州和俄亥俄州，面积均为 280 万平方英尺。

Ultium Cells LLC 表示，这笔新投资是 2021 年 4 月宣布的 23 亿美元投资的追加投资，用于建设位于田纳西州的工厂，该工厂将于 2023 年底开始生产。

外媒报道称，这笔追加投资将使这家合资电池厂的电池年产能从 35GWh 提高到 50GWh，并将另外增加 400 个工作岗位。在全面运营后，该工厂将雇佣 1700 人。

与汽车行业的其他公司一样，通用汽车目前在用于电动汽车的电池方面受到供应限制。该公司同样也选择与 LG 合作，以尽快扩大其电池生产能力。

今年 8 月份，Ultium Cells LLC 证实，通用汽车和 LG 新能源正考虑在印第安纳州新卡莱尔建设第四座美国电池制造厂。

当时，一位知情人士表示，第四座工厂预计将与另外三座工厂类似，投资逾 20 亿美元，但尚不清楚何时开业。