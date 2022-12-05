10 月全球电动汽车动力电池装机量：宁德时代、比亚迪领跑

IT之家 12 月 5 日消息，韩国市场研究机构 SNE Research 公布的数据显示，2022 年 10 月，全球电动汽车电池装机量达到 48 GWh，同比增长 73.6%，连续 28 个月保持稳定增长。

厂商排名方面，两家中国的厂商宁德时代和比亚迪领跑了整个动力电池行业，装机量分别达到了 18.1GWh 和 7.8GWh，占据的市场份额分别达到了 37.6% 和 16.2%，相比 2021 年同期取得了相当显著的增长。

特别值得一提的是，比亚迪凭借 2.4 GWh 的装机量优势，再度超越 LG 新能源，取得亚军。比亚迪的市场份额已经从去年同期的 11.6% 增至 16.2%，成为全球第二大电动汽车电池供应商。相比之下，LG 新能源装机量涨幅仅为 30.2%，市场份额损失近 4 个百分点。

另外八家排名前十的动力电池企业分别为 LG 新能源、松下、SK On、三星 SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿维锂能。总体来看，市场排名前十的企业占据了整个市场接近 90% 的份额。

总的来看，中国相较韩国电池厂商的领先优势再度拉大。其中，中国六家电池厂商的市场份额约为 64%，而韩国三家电池企业的市场份额约为 21.6%。

IT之家了解到，2022 年 1 月至 10 月，全球电动汽车电池装机量为 390.4 GWh，同比增长 75.4%，延续了自 2020 年第三季度以来的增长趋势。其中，宁德时代装机量同比增长 98.6% 至 137.7 GWh，市场份额几乎与 1-9 月（35.1%）持平，达到 35.3%。从目前的数据来看，宁德时代全年的装机量有望超过 160 GWh，并以巨大优势创下“六连冠”的成绩。