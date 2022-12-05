力帆科技：2022 年 11 月销售新能源汽车 6428 辆，同比增长 463.86%

IT之家 12 月 5 日消息，力帆科技今天发布产销快报，2022 年 11 月销售新能源汽车 6428 辆，同比增长 463.86%；1-11 月累计销售新能源汽车 33307 辆，同比增长 1590.71%。

力帆科技当月实现汽车整车销量 7355 辆，本年累计销量 45038 辆，同比增长 2160.94%。

IT之家获悉，去年 5 月，力帆科技宣布重启汽车业务，首款换电型纯电动 B 级 MPV 车型在重庆蔡家生产基地量产下线。今年 5 月旗下合资公司还推出了睿蓝枫叶 60S /睿蓝枫叶 80V 出租车。

今年 11 月，力帆科技睿蓝汽车首款换电 SUV—— 睿蓝 9 量产下线仪式在重庆举行，睿蓝 9 是一款纯电全尺寸 SUV，拥有 6 座版和 7 座版两种配置，车身尺寸分别为 4845mm / 1890mm / 1778mm，还拥有 2825mm 的超长轴距。

睿蓝 9 基于 GBRC 充换电模块化平台，支持 60 秒无感换电和直流快充双补能模式。此外，睿蓝 9 还配备了可升级、高安全、长寿命的胶囊电池，以及气温在-30℃~43℃的超宽工作范围的热泵系统。其中，睿蓝 9 配备的胶囊电池通过了 50 多项安全试验，包括碰撞、涉水、着火、颠簸等极限用车场景，而热泵系统采用了多热源耦合、电机主动发热等多种先进技术，零下 30° 环境下依然有效运行。