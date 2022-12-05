英伟达 RTX 4070 Ti 显卡现身电商平台，1 月 5 日推出

IT之家 12 月 5 日消息，此前有爆料者称，英伟达将在明年 1 月 5 日推出 GeForce RTX 4070 Ti 显卡，目前该显卡已在意大利零售商 Drako 平台上架，且是非公版，，时间显示确实将于 1 月 5 日推出。

IT之家了解到，此前消息称英伟达现已将 RTX 4080 12GB 降级为 RTX 4070 Ti，预计将在明年初的 CES 上发布。RTX 4070 型号可能也会同时亮相。电商平台显示搭载 16GB GDDR6X 显存，可能是错误的规格。

RTX 4070 Ti 预计搭载的是 AD104-400，即该 GPU 的满血版本，拥有 7680 个 CUDA。据估计，这款 GPU 的尺寸约为 295 平方毫米，是旗舰 AD102 GPU 的一半，比上代 GA104 GPU 小约 100 平方毫米。AD104 不仅内核更少，其 192 位宽总线也仅支持 6GB 或 12GB 等内存配置。

搭载 AD 102 的 RTX 4090 和搭载 AD 103 的 RTX 4080 目前已经上市，售价分别为 12999 元和 9499 元起。预计英伟达 RTX 4070 Ti 显卡将在明年 1 月初的 CES 上发布，RTX 40 系列移动 GPU 预计也会同时发布，届时请关注IT之家的详细报道。