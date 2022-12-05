长安汽车：第一块电驱控制器产品下线

IT之家 12 月 5 日消息，据长安汽车发布，重庆青山电驱动控制器项目近期在新建的 PCBA (SMT) 生产线上试生产出第一块电驱控制器 PCBA 板，标志着重庆青山电驱控制器产业化迈出了重要一步，电气化转型取得阶段性突破。重庆青山计划在 12 月底建成年产能 60 万片的 PCBA（SMT）产线（一期）。

该团队成员的 PCBA 产品制造经验涵盖电控驱动板 & 控制板、ECU、TCU、DDCT、车灯、汽车仪表、BCM、OBC、功率模块、车联网产品、DCDC、PDU、及其它车身电子部件等多种汽车电子产品，涉及到众多汽车主机厂。

电驱动控制器项目筹备了主体设备 20 台，辅助设备 49 台，171 种电子物料、168 种辅具辅料等，成功实现 EDS2 的控制器第一块 PCBA 板在 SMT 产线的试制。

PCBA 产品制造平台化项目建成恒温（20-26℃）、恒湿（40%-60%）、洁净度达 10 万级汽车电子生产厂房；建成年生产能力 300 万产能的 PCBA（SMT）产线（一期一条 60 万产能）。产线核心设备采用 FUJI 贴片机、ERSA 选择焊等国际品牌（设备水准可与汽车电子加工厂如博世、联电、大陆、电装、法雷奥等对标），整条产线兼容性强、智能化水平高、质量一致性好，可制造产品涉及汽车多个领域，如电池、电驱电控、电制动、电转向、电空调、智能驾驶、智能空间等的 PCBA 电路板部件制造能力，以及 ECU、VCU、OBC、DCDC、PDU 等汽车电子产品部件的 PCBA 制造能力。同时采用先进 MES 生产信息管理系统，形成全面可靠的制造协同信息化管理平台。

IT之家获悉，该 PCBA 生产线可承接各种汽车客户的 PCBA 订单，并可实现 ODM 和 OEM 两种营利模式，对客户提供零件采购、供应链管理、PCBA 生产、成品组装测试等一站式服务方案。

据介绍，完全建成后，产线自动化率 90%，一次性下线合格率（FTT）99.8%，设备综合效率（OEE）85%，制造过程能力（Cpk）≥1.67，关键指标达到行业一流水平。