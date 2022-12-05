开源欧拉 openEuler 将推动建立 eBPF 软件发布标准

IT之家 12 月 5 日消息，据 openEuler 发布，eBPF 是能够在内核运行沙箱程序的技术，提供了一种在内核事件和用户程序事件发生时安全注入代码的机制，使得非内核开发人员也可以对内核进行控制。随着内核的发展，eBPF 逐步从最初的数据包过滤扩展到了网络、内核、安全、跟踪等，而且它的功能特性还在快速发展中，早期的 BPF 被称为经典 BPF，简称 cBPF，正是这种功能扩展，使得现在的 BPF 被称为扩展 BPF，简称 eBPF。
如今 eBPF 被广泛应用在云原生、可观测、性能调优、安全、硬件加速等领域，并且其应用场景还在快速扩展。
虽然 eBPF 技术应用呈现井喷现象，但是开发、发布、安装等相关的基础技术出现碎片化现象，导致技术成果无法快速平移至行业客户生产环境；相似 eBPF 技术应用在重复实践。这些问题阻碍 eBPF 技术的普及与推广。
如下图所示，总结目前 eBPF 的开发、发布方式基本可以划分成 2 种技术路线：
开发态、运行态分离（典型代表 libbpf）
优点：ELF 文件形式（或者链接进应用程序）发布，运行时轻量化，适合生产环境大规模应用。
缺点：应用技术门槛高，且不具备可移植性（比如高内核版本的 eBPF 程序无法移植至低内核版本中）。
开发态、运行态融合（典型代表 BCC）
优点：源码形式发布天然具备可移植性；封装抽象运行时，提供高级语言 API，降低开发难度。
缺点：运行时重型化，对生产环境要求较高（需要安装开发态一系列工具）；高度抽象后，降低使用灵活度，不适合大型应用开发。
这两种技术路线都存在弊端，随着 eBPF 技术的发展，出现 BumbleBee 、eunomia-bpf 等项目致力于综合这两类技术路线的优点，但依旧缺乏对 eBPF 基础技术的整体规划。
eBPF summit 2022 《The future of eBPF in the Linux Kernel》展望了 eBPF 的发展方向，具体的演进方向包括几个方面：
更完备的编程能力：当前 eBPF 的编程能力存在一些局限性（比如不支持变量边界的循环，指令数量受限等），演进目标提供图灵完备的编程能力。
更强的安全性：支持类型安全，增强运行时 Verifier，演进目标是提供媲美 Rust 的安全编程能力。
更广泛的移植能力：增强 CO-RE，加强 Helper 接口可移植能力，实现跨体系、平台的移植能力。
更强的可编程能力：支持访问 / 修改内核任意参数、返回值，实现更强的内核编程能力。
概括其演进目标是希望将 eBPF 打造成一款针对内核（包括硬件）运行时的安全编程语言，通过该语言构建 eBPF 软件，用来承载内核（或硬件）的能力。演进结果产生一个有趣现象：按照传统软件类型划分方式，我们很难将 eBPF 软件归类成应用软件或是系统软件。所以，干脆将其定义成一种独立软件形态：内核态服务（eBPF as Service）。
IT之家了解到，openEuler 可编程内核 SIG 希望标准化 eBPF 软件相关基础技术（包括打包、发布、安装、升级等），方便 eBPF 技术在各行业、场景的推广。为此，由多家企业 / 高校在 openEuler 社区倡议建立行业标准，通过标准化发布将内核定制能力、硬件卸载能力向社区用户提供性能加速、安全加固、智能观测等服务。
具体讨论范围划分成三个方向：
eBPF runtime：负责提供具备可移植性的软件安装能力，软件热升级能力，包管理等能力。
eBPF Development Kit：负责提供一站式开发、调试、编译工具，提供具备跨体系、平台移植能力的软件包发布能力。
eBPF Service HUB：负责提供 eBPF Service 集市化管理，提供 eBPF Service 推送、分发等能力。
openEuler 可编程内核 SIG 目标之一将推动 eBPF as Service 标准化工作，将内核能力、硬件加速能力服务化、集市化，惠及更多的社区用户。与此同时，openEuler 社区会将行业标准内的一些基础软件、技术标准推送至 Linux 上游社区，加强 eBPF 技术生态建设。