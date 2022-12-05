阿里国际站发布 2022 年度十大商品：家用太阳能、电热毯、壁挂充电桩、电动自行车...

IT之家 12 月 5 日消息，阿里巴巴国际站发布了 2022 年度十大商品，新能源、激光切割设备、世界杯周边等国货爆款领跑全球市场。

IT之家获悉，在 2022 年度十大商品里，新能源行业独占三席，国产新能源相关商品已经连续三年保持三位数以上增长。与此同时，中国供暖产品持续热销。今年前三季度，阿里国际站上国产电热水器、电暖器等品类销量激增。其中，电热毯销量增长近 5 倍。

此外，国产电动自行车、新能源壁挂充电桩增长快速。

和新能源一起火热的还有工业激光机械。2022 年阿里国际站上工业激光机械全球买家数同比增长 51.1%。

榜单还显示，足球经济增长强劲。早在今年 6 月，“足球”就成为平台热词，相关商品销量持续攀升。正式开赛前，守门员手套全球买家数同比增长 323%，桌面足球激增 444%、世界杯奖杯奖牌大涨 126%。

“移动板房”已成为阿里国际站跨境指数热词，该指数预测，未来 3 年，海外市场有 1/3 的建筑将采用预制化，医院、商用、工业、民用等多领域均将加大预制应用。

海外化妆品行业在经历波动之后迎来增长，在欧美，以假睫毛、指甲贴为代表的中国流行配饰大火。最近两年，假睫毛买家数同比增长 71%、美甲贴同比增长 150%。

除此之外，露营帐篷也在 2022 年度十大商品之中。