哪吒 S 首次海外参展，哪吒 U 国际版、哪吒 V 右舵版等亮相泰国

IT之家 12 月 5 日消息，哪吒汽车宣布，近期哪吒 S、哪吒 U 国际版、哪吒 V 右舵版以及哪吒“魔小童”等车型阵容亮在第 39 届泰国国际车展上亮相。

在本次车展中，哪吒 S 首次亮相海外展台，2022 年也是哪吒汽车的“出海”元年。

继山海平台、天工电池之后，哪吒汽车近期推出了浩智超算、浩智电驱、浩智增程三大技术品牌，以及三款前瞻技术产品。浩智技术品牌围绕关键核心领域，为用户打造更安全、更智能、动力更强劲、更个性化的智能电动汽车新体验。同时，浩智品牌在全产业链布局关键零部件，采用“自研自造 + 开放合作”双模式，拉通上下游，实现资源整合和技术融合，打造支撑整车产品力的核心技术。

IT之家获悉，哪吒汽车与泰国最大的石油化工生产企业 PTT 公司签署全面战略合作协议，将着手在泰国布局充电桩等补能体系建设；并正式加入了泰国政府电动车补贴项目，采用本地化经营策略，坚持“长期主义”的海外发展战略。

哪吒汽车此前公布了 2022 年 11 月交付数据。哪吒汽车 2022 年 11 月交付量 15072 台，同比增长 51%，交付的车型包括哪吒 U、哪吒 V 和哪吒 S；1-11 月份累计交付 144278 台，同比增长 142%。

哪吒 S 已启动交付，定位中型轿跑，售价 19.98 万元-33.88 万元，其中后驱长续航车型 CLTC 纯电续航分别为 520 公里、650 公里和 715 公里，增程式电动车型纯电续航 310 公里、综合续航 1160 公里。